В Украине заработал Apple Pay

Система бесконтактных мобильных платежей Apple Pay начала работать в Украине. Сервис доступен только в одном банке, но вскоре подключится еще один.

Сегодня, 17 мая, система стала доступна в ПриватБанке, сообщается на сайте финучреждения.

Система работает на терминалах, принимающих бесконтактные платежи. Владельцы iPhone и Apple Watch могут добавить карты в Apple Pay и пользоваться бесконтактными платежами. Поддерживаются карты платежных систем VISA и MasterCard.

Система совместима с моделями старше iPhone 6, а также с Apple Watch.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акции Apple достигли исторического максимума

Напомним, сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США. Он позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль). В Украине систему будут поддерживать ПриватБанк и Ощадбанк.