Телескоп TESS, запущенный в космос в апреле 2018 года, прислал на Землю первый тестовый снимок.

На снимке видны более 200 тысяч звезд, сообщается на сайте NASA.

В центре снимка - созвездие Центавр.

В NASA отмечают, что пока это всего лишь черновой тестовый снимок. Первое изображение в высоком качестве с телескопа TESS будет опубликовано в июне.

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Напомним, телескоп был запущен 19 апреля 2018 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX, после чего сделал гравитационный маневр и сейчас близок к выходу на запланированную орбиту.

Последний маневр телескопа для закрепления орбиты запланирован на 30 мая, после чего аппарат проверит состояние бортовых систем, откалибрует инструменты и приступит к основной миссии по поиску экзопланет.

Ранее были опубликованы первые снимки Земли с европейского спутника Sentinel-3B. На фото можно разглядеть закат над Антарктидой, арктические ледники и вид на северную часть Европы.