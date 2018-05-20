Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото, видео Уникальный космический телескоп для поиска экзопланет прислал первое фото
<span class="label red">Фото, видео</span> Уникальный космический телескоп для поиска экзопланет прислал первое фото
Фото: NASA

Фото, видео Уникальный космический телескоп для поиска экзопланет прислал первое фото

На снимке – 200 тысяч звезд

20.05.18 259
100

Телескоп TESS, запущенный в космос в апреле 2018 года, прислал на Землю первый тестовый снимок.

На снимке видны более 200 тысяч звезд, сообщается на сайте NASA

В центре снимка - созвездие Центавр. 

В NASA отмечают, что пока это всего лишь черновой тестовый снимок. Первое изображение в высоком качестве с телескопа TESS будет опубликовано в июне. 

Напомним, телескоп был запущен 19 апреля 2018 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX, после чего сделал гравитационный маневр и сейчас близок к выходу на запланированную орбиту. 

Последний маневр телескопа для закрепления орбиты запланирован на 30 мая, после чего аппарат проверит состояние бортовых систем, откалибрует инструменты и приступит к основной миссии по поиску экзопланет. 

Ранее были опубликованы первые снимки Земли с европейского спутника Sentinel-3B. На фото можно разглядеть закат над Антарктидой, арктические ледники и вид на северную часть Европы.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В космосе обнаружили самые далекие следы кислородаНа Землю надвигается мощный геомагнитный штормВспомнить всё. Ученые научились "пересаживать" память морским моллюскам
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 24470
  2. Держи вора. Как корреспондент Фокуса протестировала работу украинской полиции 6029
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8022
  4. Гарант-одиночка. Кому нужен такой Петр Порошенко 8140
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 12380
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 4687
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 8507
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 9652
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 7100
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 2675
  1. Пенсионерам с большим стажем пересчитают выплаты 14307 / 79596
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 4278 / 6456
  3. Структура тарифа. Что должны потребовать киевляне после двукратного повышения стоимости проезда 1973 / 2306
  4. Новым главой Хмельницкой ОГА назначен Вадим Лозовой 1604 / 2135
  5. Золотой век красных фонарей. Как жили и работали проститутки дореволюционного Киева 1491 / 8281
  6. В Киеве сотни людей вышли на "Конопляный марш" 1359 / 1713
  7. Фан или пропал. Что будет происходить в столице во время финала Лиги чемпионов и как киевлянам всё это пережить 1330 / 1681
  8. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 1185 / 2389
  9. Свершилось: Принц Гарри и Меган Маркл поженились (дополнено) 749 / 911
  10. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 596 / 9652
  1. Пенсионерам с большим стажем пересчитают выплаты 28 / 79596
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 19 / 6456
  3. Золотой век красных фонарей. Как жили и работали проститутки дореволюционного Киева 14 / 8281
  4. Структура тарифа. Что должны потребовать киевляне после двукратного повышения стоимости проезда 8 / 2306
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 120828
  6. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 4 / 9652
  7. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 4 / 2389
  8. Держи вора. Как корреспондент Фокуса протестировала работу украинской полиции 3 / 6029
  9. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 3 / 8507
  10. По Киеву прогулялся самый пирсингованный человек в мире 3 / 602
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.