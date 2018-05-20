Телескоп TESS, запущенный в космос в апреле 2018 года, прислал на Землю первый тестовый снимок.
На снимке видны более 200 тысяч звезд, сообщается на сайте NASA.
В центре снимка - созвездие Центавр.
В NASA отмечают, что пока это всего лишь черновой тестовый снимок. Первое изображение в высоком качестве с телескопа TESS будет опубликовано в июне.
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Напомним, телескоп был запущен 19 апреля 2018 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX, после чего сделал гравитационный маневр и сейчас близок к выходу на запланированную орбиту.
Последний маневр телескопа для закрепления орбиты запланирован на 30 мая, после чего аппарат проверит состояние бортовых систем, откалибрует инструменты и приступит к основной миссии по поиску экзопланет.
Ранее были опубликованы первые снимки Земли с европейского спутника Sentinel-3B. На фото можно разглядеть закат над Антарктидой, арктические ледники и вид на северную часть Европы.