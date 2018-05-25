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Видео Facebook научился превращать Баха в Бетховена

<span class="label red">Видео</span> Facebook научился превращать Баха в Бетховена
Иоган-Себастьян Бах / Иллюстрация: germanygid.ru

Эта технология явно заинтересует музыкантов

25.05.18 28
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Компания Facebook начала разработку искусственного интеллекта, трансформирующего музыку в другой стиль.

Как сообщает Engadget,  нейросеть может взять запись симфонического оркестра, который исполняет, например, Баха, а превратить его в аналогичную мелодию с партией Бетховена.

"Эта технология явно заинтересует музыкантов, которые хотят экспериментировать с жанровыми обложками и ремиксами или просто хотят превратить идею в песню, не имея обычных инструментов. Это тоже может помочь новичкам. Вместо того, чтобы учиться игре на инструменте или работе со специальным программным обеспечением для редактирования музыки, вам может понадобиться только "рот и навыки для создания хорошей мелодии", - говорится в сообщении.

Напомним, Facebook придумал, как защитить пользователей от "порнографии мести"

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