Компания Facebook начала разработку искусственного интеллекта, трансформирующего музыку в другой стиль.
Как сообщает Engadget, нейросеть может взять запись симфонического оркестра, который исполняет, например, Баха, а превратить его в аналогичную мелодию с партией Бетховена.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе
"Эта технология явно заинтересует музыкантов, которые хотят экспериментировать с жанровыми обложками и ремиксами или просто хотят превратить идею в песню, не имея обычных инструментов. Это тоже может помочь новичкам. Вместо того, чтобы учиться игре на инструменте или работе со специальным программным обеспечением для редактирования музыки, вам может понадобиться только "рот и навыки для создания хорошей мелодии", - говорится в сообщении.
Напомним, Facebook придумал, как защитить пользователей от "порнографии мести".