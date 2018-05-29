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Призрак третьей мировой. Как рынок компьютерных игр реагирует на политические новости
Фото: pxhere.com

Призрак третьей мировой. Как рынок компьютерных игр реагирует на политические новости

Фокус попытался разобраться, какие из компьютерных игр о войне пользуются наибольшей популярностью и почему

Денис Попович - 29.05.18 39
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В середине апреля, когда президент США Дональд Трамп заговорил об "умных" крылатых ракетах, с которыми придется столкнуться России при отражении воздушного налета на Сирию, а мир замер в ожидании мирового конфликта, в лентах украинских пользователей Facebook появилась реклама игр о третьей мировой войне. Фокус попытался разобраться, какие из этих игр пользуются наибольшей популярностью и почему.

Компьютерные игры, погружающие мир в пучину третьей мировой войны, появились достаточно давно. Например, в профильных обзорах фигурируют игры 15-летней давности, до сих пор пользующиеся популярностью среди геймеров.

Хорошо забытое старое

К примеру, это Command & Conquer Generals, выпущенная в 2003 году. Игра представляет собой стратегию в реальном времени (Real Time Strategy – RTS). Обычно в этом жанре игроку предлагается набор миссий, в которых он может управлять отдельными единицами (юнитами) или сооружениями, необходимыми для создания этих единиц. С помощью этих юнитов можно уничтожать войска противника либо защищаться от нападения. Развитие и совершенствование войск зависит от постоянного сбора ресурсов, разбросанных по игровой карте. Так что очень часто успешное прохождение миссий в играх RTS сводится к захвату и удержанию мест сосредоточения этих ресурсов.

В игре Command & Conquer Generals, действие которой происходит в 2010 годах (не забываем, что время издания C&C – 2003 год!) США и Китай противостоят ударам террористической организации Глобальная Армия Освобождения. Игра сопровождается применением ядерного и биологического оружия, причем существуют кампании, в которых можно играть как на стороне Китая или США, так и на стороне террористов.

C&C является франшизой, включающей целую серию популярных стратегических игр. Первая игра Command & Conquer Tiberian Dawn появилась еще в 1995 году. Она также реализована по принципу "собери ресурсы – построй базу – уничтожь врага". Игроки со стажем помнят этот принцип по играм Starcraft, Warcraft или даже самой первой игрой этого жанра – Dune II, созданной еще в 1992 году для операционной системы DOS по мотивам фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна". Кстати, именно Dune II дала толчок появлению серии C&C.

Хорошо это или плохо, но Украина в глобальной игровой индустрии не является активным игроком третьей мировой войны

Впрочем, есть игры и более новые. Например, World in Conflict была выпущена в 2007 году, но отображает альтернативную реальность, появившуюся в 1989 году. В ней раздираемый экономическими проблемами СССР решает начать войну против всех и вторгается на территорию США, атаковав Сиэттл. Армия СССР представляется очень сильной и противостоять ей на равных весьма трудно. World in Conflict также представляет собой стратегию в реальном времени.

Далеко не все игры о третьей мировой войне представляют собой RTS. Многие из них выполнены в жанре шутера от первого лица, то есть "беги и стреляй", с использованием различных видов стрелкового (и не только) оружия. К примеру, это игры Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3. Они выпущены в 2007, 2009 и 2011 годах, соответственно. Согласно сюжету, международные террористы провоцируют глобальную войну между Россией и США. Игроку предлагается выступить от имени бойцов различных спецподразделений, а действие игр разворачивается в США, на территории бывшего СССР, в Афганистане, а также на Ближнем Востоке.

К слову, Call of Duty – это целая серия компьютерных игр, посвященных борьбе с терроризмом, Холодной войне, Второй мировой войне, гипотетической третьей и даже войнам в космосе. Первая игра этой серии была выпущена в 2003 году, а последняя – в 2017-м.

В 2018 году планируется выход новой серии, которая состоит из пятнадцати основных игр и десятка ответвлений. Это очень успешный проект – многие игры уже в первый день релиза распродавались миллионными тиражами. К примеру, в первый же день продаж Call of Duty Modern Warfare 2 в ноябре 2009 года было реализовано свыше 4,7 млн экземпляров, а Call of Duty Modern Warfare 3 в день релиза установила еще один рекорд – ее приобрели свыше 6,5 млн геймеров.

Роль Украины в третьей мировой войне

Хорошо это или плохо, но Украина в глобальной игровой индустрии не является активным игроком третьей мировой войны. Хотя на территории нашей страны могут выполняться отдельные игровые миссии, например, в рамках той же Call of Duty. В основном, воюют большие государства – СССР, США, Китай, Россия, которые противостоят либо друг другу, либо глобальным террористическим организациям. Впрочем, это совершенно не означает, что Украина вообще не является участником компьютерных войн.

К примеру, в разгар активных боевых действий на Донбассе создавались игры, посвященные войне в Украине. Так, бельгийская студия Lu GuS в 2015 году выпустила игру Battle for Donetsk ("Битва за Донецк"), в которой пользователю предлагается повоевать либо за украинскую армию, либо за боевиков. Создатели, впрочем, заявляют об антивоенном характере игры, поэтому чью бы сторону ни выбрал геймер, он все равно проиграет.

Компьютерные игры активно используются и для обучения офицеров украинской армии, причем эта практика существовала и до 2014 года

"В этой игре мы не заставляем принять какую-то политическую позицию и не потакаем насилию и конфликтам. Наоборот, наша цель заключается в повышении осведомленности о конфликте в Украине. Ее отрезвляющий характер должен обеспечить некоторую пищу для размышлений", – сказано в описании.

По состоянию на сентябрь 2017 года в мобильном приложении Google Play было скачано свыше 100 тыс. экземпляров "Битвы за Донецк".

Впрочем, боевые действия на Донбассе послужили сюжетом для игры, которую в принципе можно отнести к теме третьей мировой войны. Это RTS-ка Combat Mission Black Sea, созданная компанией Battlefront в конце 2014 года. В ее основу положен вымышленный конфликт между Россией и странами-членами НАТО на территории Украины. Сражаясь за Украину, геймер в роли командира танковой бригады должен сдержать позиции до прибытия помощи из НАТО, а в игре за США, вместе с украинскими союзниками, отразить наступление российских войск на Киев.

В то же время украинские разработчики принимают активное участие в создании компьютерных игр, в том числе и тех, которые так или иначе связаны с глобальными конфликтами. К примеру, украинская компания 4A Games занималась разработкой шутера "Метро-2033", сделанного по мотивам одноименного романа Дмитрия Глуховского. В результате военного конфликта, произошедшего с массовым применением ядерного оружия, выжившие после катастрофы люди вынуждены переселяться в помещения метрополитена, обороняясь от мутантов. Действие романа происходит в московской подземке.

Идея получила популярность, и появились романы о таких же постапокалиптических событиях, но уже в киевском и минском метро. К сожалению, компьютерная игра "Метро-2033" получилась менее успешной. По словам разработчиков (в 4A Games работали бывшие сотрудники компании GSC Gameworld, создавшие знаменитую игру S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl), неудача связана с недобросовестным отношением американского издателя – компании THQ, к рекламированию проекта. 

Примечательно, что самой успешной украинской RTS также является игра о войне. Речь идет о проекте "Казаки", выпущенном в 2001 году компанией GSC Gameworld. Как позже и S.T.A.L.K.E.R. "Казаки" пользовались популярностью не только в Украине, но и в России, а также на Западе. Правда, "Казаки" – это игра не о третьей мировой войне, а о европейских войнах периода XVII-XVIII веков.

Компьютерные игры активно используются и для обучения офицеров украинской армии, причем эта практика существовала и до 2014 года. Военные не очень охотно рассказывают Фокусу о сюжетах игр, ссылаясь на режим секретности. Ведь в них моделируются конкретные ситуации, которые разыгрываются с учетом реальных характеристик военной техники, политической обстановки и настроений местных жителей. В целом, по словам собеседников, эти игры "напоминают известные стратегии, например, "Цивилизацию" (Civilization) или Starcraft". "Программное обеспечение этих игр поставляется из США и других стран", – уточнил собеседник.

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