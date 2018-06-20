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Интернет-мемы в Евросоюзе могут запретить

Интернет-мемы в Евросоюзе могут запретить

Проблема - в авторских правах на изображения

20.06.18 54
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Профильный комитет Евросоюза одобрил два новых правила в отношении авторских прав в Интернете.

Об этом сообщает The Independent.

В документе есть две новых статьи - 11 и 13, которыми вносятся изменения в законодательство, регулирующее работу Интернета.

Последнюю из них критикуют активисты, которые утверждают, что она может заставить Интернет-компании "запретить мемы", поскольку, согласно новым правилам, все веб-сайты обязаны будут удалять защищенные авторским правом материалы, что фактически может означать запрет мемов с изображениями из известных фильмов или телешоу.

"Требуя, чтобы интернет-платформы выполняли автоматическую фильтрацию всего контента, который загружают пользователи, статья 13 делает большой шаг на пути преобразования работы Интернета от открытой платформы для обмена информацией - в инструмент для автоматического наблюдения и контроля за его пользователями", - говорится в открытом письме активистов.

Также в письме, подписанном 169 экспертами, говорится, что новое правило "скорее всего, будет препятствовать свободному распространению информации, имеющей жизненно важное значение для демократии".

Статья 11 предусматривает введение налога, требующего от Интернет-компаний разрешения издателей использовать фрагмент их работы. Например, на таких сайтах, как Google и Twitter небольшая часть статьи обычно отображается до того, как кто-то кликнет на нее полностью, но в соответствии с новым правилом эти компании будут получать разрешение и, возможно, даже платить за использование этого механизма.

Небольшие сайты, возможно, даже не смогут поддерживать такую сложную инфраструктуру для сканирования публикаций, и, следовательно, возможно, не смогут продолжать функционировать. Некоторым компаниям и сайтам уже пришлось закрыться в результате введения новых правил Евросоюза относительно защиты персональных данных.

Хотя новые правила были одобрены комиссией ЕС, они не вступят в силу до тех пор, пока их не поддержит Европейский парламент. 

Напомним, Microsoft покупает GitHub за 7,5 миллиарда долларов.

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