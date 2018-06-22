В китайской гробнице найдены останки неизвестного науке вида обезьян

Археологи, исследовавшие древнюю гробницу в центральном Китае, столкнулись с неожиданной находкой. Им удалось обнаружить фрагмент черепа обезьяны, которая принадлежала к доселе неизвестному виду. Исследователи полагают, что она относилась к роду гиббонов. Вид нарекли Junzi imperialis.

Об этом сообщает BBC.

Предполагается, что все Junzi imperialis уже вымерли, и произошло это по вине человека. По словам профессора Хелен Чаттерджи из Университетского колледжа Лондона, исторические данные показывают, что натиск человека принудил гиббонов мигрировать на юг от изначального ареала, а в случае с Junzi привел к вымиранию.

Останки гиббона были найдены в провинции Шэньси в гробнице, возраст которой составляет примерно 2300 лет. Предполагается, что она принадлежит Леди Ся, которая была бабушкой Цинь Шихуанди – первого правителя централизованного китайского государства. Помимо фрагмента черепа Junzi imperialis в гробнице находились кости и других животных: рыси, леопарда и черного медведя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Англии археологи обнаружили необычное древнее захоронение

В настоящее время множество видов гиббонов находится под угрозой исчезновения. За последние годы в Китае исчезло два из них. Остальные находятся в критической опасности. Так их классифицирует Международный союз охраны природы.