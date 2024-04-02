В Таиланде "война" с обезьянами: полицейские охотятся на животных с рогатками (фото, видео)

По словам журналистов, макаки часто воруют еду из магазинов и вещи туристов, а также портят имущество города. Полиция начала настоящую охоту на обезьян.

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В Таиланде обезьяны терроризируют туристический город Лобпури. Макаки воруют еду и вещи туристов, а также нападают на людей. Об этом пишет издание DailyMail.

По словам журналистов, полиция начала настоящую охоту на обезьян, вооружившись рогатками и транквилизаторами.

Издание пишет, что полицейские подверглись нападению со стороны агрессивных обезьян именно в Лопбури. В нем ситуация стала критической, ведь жители потеряли контроль над местной популяцией животных. Именно поэтому полицейское управление выдало сотрудникам деревянные рогатки, с помощью которых офицеры могут отбиваться от непослушных приматов.

Сообщается, что макаки часто воруют еду из магазинов и вещи туристов, а также портят имущество города.

В материале говорится, что генерал-майор полиции Апирак Вечканчана приказал создать специальное подразделение для борьбы с агрессивными обезьянами.

"Я осознаю потенциальную опасность, исходящую от обезьян. Они начали представлять угрозу для туристов и местных жителей. Рогатки, которые сейчас есть у наших офицеров, помогут при необходимости угрожать обезьянам", — сказал он.

По словам начальника полиции, у офицеров есть право использовать камни для стрельбы по обезьянам только тогда, когда у них нет других способов взять их под контроль. Также полиция должна предотвращать попытки макак красть или портить предметы. Сотрудники Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений также начали ловить наиболее злостных обезьян-нарушителей и перемещать их во временные приюты. Правда, обезьяны пытаются бежать и всякий раз взбираются на высокие здания, если к ним приближаются люди с транквилизаторами.

"Нам пришлось спрятать лица и спрятать пистолеты с транквилизаторами, чтобы обезьяны их не увидели", — рассказал сотрудник Бюро охраны природы Нати Круттака.

Обезьяны терроризируют Лобпури

Напомним, в США пса в аэропорту из-за ошибки "посадили" на другой рейс. Официальные представители авиакомпании Alaska Airlines извинились перед владельцем Муса за стрессовую ситуацию.

Кроме того, в США журналистов попросили перестать красть вещи с президентского самолета. Работникам СМИ иногда дарят небольшие упаковки шоколадных конфет M&Ms, украшенные президентской печатью, в качестве сувенира. Однако им оказалось этого мало.