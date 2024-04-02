У Таїланді "війна" з мавпами: поліцейські полюють на тварин із рогатками (фото, відео)

За словами журналістів, макаки часто крадуть їжу з магазинів і речі туристів, а також псують майно міста. Поліція розпочала справжнє полювання на мавп.

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У Таїланді мавпи тероризують туристичне місто Лобпурі. Макаки крадуть їжу та речі туристів, а також нападають на людей. Про це пише видання DailyMail.

За словами журналістів, поліція почала справжнє полювання на мавп, озброївшись рогатками і транквілізаторами.

Видання пише, що поліцейські зазнали нападу з боку агресивних мавп саме в Лопбурі. У ньому ситуація стала критичною, адже жителі втратили контроль над місцевою популяцією тварин. Саме тому поліцейське управління видало співробітникам дерев'яні рогатки, за допомогою яких офіцери можуть відбиватися від неслухняних приматів.

Повідомляється, що макаки часто крадуть їжу з магазинів і речі туристів, а також псують майно міста.

У матеріалі йдеться, що генерал-майор поліції Апірак Вечканчана наказав створити спеціальний підрозділ для боротьби з агресивними мавпами.

"Я усвідомлюю потенційну небезпеку, що виходить від мавп. Вони почали становити загрозу для туристів і місцевих жителів. Рогатки, які зараз є у наших офіцерів, допоможуть за необхідності загрожувати мавпам", — сказав він.

За словами начальника поліції, в офіцерів є право використовувати каміння для стрільби по мавпах тільки тоді, коли в них немає інших способів взяти їх під контроль. Також поліція повинна запобігати спробам макак красти або псувати предмети. Співробітники Департаменту національних парків, дикої природи та охорони рослин також почали ловити найбільш злісних мавп-порушників і переміщати їх у тимчасові притулки. Щоправда, мавпи намагаються втекти і щоразу підіймаються на високі будівлі, якщо до них наближаються люди з транквілізаторами.

"Нам довелося заховати обличчя і заховати пістолети з транквілізаторами, щоб мавпи їх не побачили", — розповів співробітник Бюро охорони природи Наті Круттака.

Мавпи тероризують Лобпурі

Нагадаємо, у США пса в аеропорту через помилку "посадили" на інший рейс. Офіційні представники авіакомпанії Alaska Airlines вибачилися перед власником Муса за стресову ситуацію.

Крім того, у США журналістів попросили перестати красти речі з президентського літака. Працівникам ЗМІ іноді дарують невеликі упаковки шоколадних цукерок M&Ms, прикрашені президентською печаткою, як сувенір. Однак їм виявилося цього замало.