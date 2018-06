Окопная фантастика. Когда украинская армия пополнится боевыми роботами

О создании наземных боевых роботов в Украине начали говорить в 2016 году. В конце августа Укроборонпром представил собственную разработку — дистанционно-управляемый шестиколёсный мини-бронетранспортёр "Фантом".

"Фантом" и "Пиранья"

Машинка могла разогнаться до 38 км/ч и обладала запасом хода в 20 км. Мини-БТР управлялся как по защищённому радиоканалу, так и по оптико-волоконному кабелю длиной до 5 км. По замыслу разработчиков, "Фантом" способен транспортировать боекомплект, эвакуировать раненых с поля боя, а также выполнять различные боевые задачи, находящиеся в рамках возможностей 7,62 мм пулемёта, которым вооружен мини-БТР. При этом робот действительно напоминает маленький бронетранспортёр — длиной три метра, шириной полтора метра и высотой 90 см.

Первая презентация "Фантом-1"

В 2016 году на выставке "Оружие и безопасность" завод "Ленинская кузня" представил свой вариант наземного боевого робота — "Пиранья". Машина, в отличие от "Фантома", размещается на гусеничной базе. На выставке был показан вариант робота, оснащённого 12,7 мм пулемётом. При этом разработчики утверждали, что на "Пиранью" можно поставить боевой модуль, состоящий из 7,62 мм пулемёта и 40-мм гранатомёта УАГ-40 украинского производства. Впрочем, проект "Пиранья" не получил развития, а вот "Фантом", напротив, начал совершенствоваться.

Наземный боевой робот "Пиранья"

Первоначальный вариант "Фантома", показанный в августе 2016 года, кроме того, что вызвал живой интерес, получил изрядную дозу критики. Например, что касается эвакуации раненых с поля боя. Для этого по обе стороны корпуса размещались две откидные рамы, на каждую из которых мог лечь взрослый человек. Но поскольку робот по умолчанию является мишенью для огня противника, то эвакуируемые с поля боя раненые рисковали не доехать живыми до своих позиций.

Поэтому следующие модификации "Фантома" представляли собой исключительно боевую платформу. Так, 25 июля 2017 года на Гончаровском полигоне состоялась демонстрация робота "Фантом-2". Машина была вооружена модулем для запуска 80 мм неуправляемых авиационных ракет РС-80. Правда, для того чтобы оснастить робота ракетным вооружением, конструкторы были вынуждены удлинить колёсную базу, поставив "Фантом-2" на восемь колёс.

"Фантом-2" с модулем для запуска 80 мм неуправляемых авиационных ракет РС-80

Были и дальнейшие "вариации на тему". Так, на международной выставке вооружения AUSA-2017 (Association of the US Army), которая проходила в Вашингтоне в октябре 2017 года, восьмиколёсный "Фантом-2", помимо ракетного вооружения, получил спаренное 23 мм орудие и две установки для запуска противотанковых управляемых ракет "Барьер".

А на выставке вооружения беспилотных систем Unmanned System Exhibition (UMEX), которая проходила в текущем году в Абу-Даби, были представлены как восьмиколёсный, так и шестиколёсный варианты "Фантома-2". Шестиколёсная версия оснащена 7,62 мм пулемётом, а также четырьмя установками для запуска ПТУР "Барьер".

"Фантом-2" на выставке вооружения AUSA-2017

Украинские боевые роботы вызвали к себе большой интерес на международных выставках. Шутка ли, восьмиколёсный мини-БТР "Фантом-2" с установкой РС-80 по своей огневой мощи приближается к малой реактивной системе залпового огня (РСЗО). А наличие ПТРК "Барьер" и спаренных 23 мм орудий делает машину опасной как для бронетехники, так и для пехоты в укрытиях. Но до подписания контрактов на поставку "Фантомов" дело пока не дошло. И вот почему.

Робот или человек

Как объясняет бывший заместитель генерального директора Укроборонпрома Максим Глущенко, определённый скепсис вызывает система управления робота с помощью кабеля. Этот скепсис вполне понятен — бойцы противника могут спокойно перерезать кабель и завладеть дорогостоящим оборудованием.

Система управления по радиоканалу также имеет свои недостатки. "В первую очередь это защищенность радиоканала (противник, используя системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), может перехватить управление. — Фокус) и расстояние, на котором машину может контролировать оператор. В городских условиях это приблизительно полкилометра, что, конечно же, очень мало", — утверждает Глущенко.

По его словам, с похожими проблемами сталкиваются все зарубежные разработчики подобной техники. В то же время, например, в США и Израиле есть успешные проекты наземных дронов, потому что техника, помогающая избегать людских потерь на поле боя, всегда будет востребована.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отмечает, что боевым роботам пока не нашлось места в боевых порядках армии. Например, в армии США роботов предпочитают использовать не для уничтожения противника, а для разминирования или разведки территорий. Всё потому, что сегодня робот не всегда сможет выполнить боевую задачу эффективнее человека. Экипаж РСЗО "отстреляется по цели" и сменит позицию для перезарядки. А кто будет перезаряжать "Фантом-2", когда он выпустит все свои реактивные снаряды, — вопрос остаётся открытым.

По мнению Максима Глущенко, пока не будут решены перечисленные проблемы, в ближайшей перспективе говорить о серийном производстве боевых роботов не приходится. "Но радует, что проект ("Фантом". — Фокус) не заглох. Уже сейчас нужно думать о подготовке операторов для подобной техники", — заключает Глущенко.