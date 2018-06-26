Искусственный интеллект столкнется с лучшими игроками Dota 2

Для подготовки к соревнованию в Dota 2 ИИ нарабатывал по 180 лет игрового опыта ежедневно

Искусственному интеллекту уже доводилось соревноваться с человеком и побеждать в традиционных стратегических играх. Теперь на горизонте новый вызов – многопользовательская онлайн-игра Dota 2. Специалисты OpenAI, некоммерческой исследовательской организации, среди основателей которой числится Илон Маск, подготовили ИИ для битвы с профессиональными игроками. Они сойдутся на международном турнире по Dota 2 в августе.

Об этом сообщает The Verge.

Ранее разработанный OpenAI искусственный интеллект уже побеждал игроков в состязаниях 1 на 1. Теперь ему предстоит принять участие в командной битве 5 на 5.

Разработчики OpenAI обратились именно к компьютерным играм, поскольку они бросают ИИ более сложный вызов, чем шахматы или го. Система не может видеть все игровое поле, что затрудняет вычисление лучшего хода. По заявлению разработчиков, в Dota 2 ИИ постоянно приходится выбирать одно из 1000 возможных действий, параллельно обрабатывая огромный массив данных об изменении игровой среды.

Чтобы натренировать своих ботов, команда OpenAI прибегла к обучению с подкреплением. Это метод машинного обучения, в котором ИИ совершенствуется путем проб и ошибок. Каждый день боты проводили в ускоренном режиме такое количество матчей, что их бы хватило на 180 лет игры.

ИИ уже имел опыт игры с командами людей. Разработка OpenAI провела 5 игр как с любителями, так и с полупрофессионалами. В 4-х случаях боты одержали победу. Одна игра закончилась ничьей. 28 июля команда проведет показательное состязание с топовыми игроками.

Ранее искусственный интеллект AlphaGo, созданный компанией DeepMind, принадлежащей Google, доказал свое мастерство в традиционной стратегической игре го. В 2015-м году он обыграл европейского чемпиона Фань Хуэя. Годом позже он одержал победу у многократного чемпиона мира Ли Седоля.