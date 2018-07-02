Facebook предложит функцию контроля времени, потраченного на себя

Похожий инструмент будет разработан и для Instagram

Facebook начал тестовые испытания нового приложения, которое позволит пользователям отслеживать сколько времени они тратят на пребывание в соцсети.

Об этом передает Finance.

С помощью него можно будет отслеживать, сколько времени в день пользователь проводит в соцсети, и анализировать данные о количестве посещений за семь дней.

Кроме того, можно будет установить временные ограничения, а именно: лимит времени, после превышения которого пользователь Facebook получит уведомление.

В самом Facebook пояснили, что команда продолжает активно работать над новыми функциями, которые помогут людям "хорошо проводить время в соцсети и наслаждаться виртуальным общением без вреда для своей жизни вне интернета".

Отмечается, что похожий инструмент будет разработан и для популярного фотоприложения Instagram, в котором появится новая функция управления временем.

Напомним, Норвегия обвиняет Facebook и Google в манипуляциях сознанием пользователей.