Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Facebook предложит функцию контроля времени, потраченного на себя

Facebook предложит функцию контроля времени, потраченного на себя

Facebook предложит функцию контроля времени, потраченного на себя
Фото: БитФин

Похожий инструмент будет разработан и для Instagram

02.07.18 33
1500

Facebook начал тестовые испытания нового приложения, которое позволит пользователям отслеживать сколько времени они тратят на пребывание в соцсети.

Об этом передает Finance.

С помощью него можно будет отслеживать, сколько времени в день пользователь проводит в соцсети, и анализировать данные о количестве посещений за семь дней.

Кроме того, можно будет установить временные ограничения, а именно: лимит времени, после превышения которого пользователь Facebook получит уведомление.

В самом Facebook пояснили, что команда продолжает активно работать над новыми функциями, которые помогут людям "хорошо проводить время в соцсети и наслаждаться виртуальным общением без вреда для своей жизни вне интернета".

Отмечается, что похожий инструмент будет разработан и для популярного фотоприложения Instagram, в котором появится новая функция управления временем.

Напомним, Норвегия обвиняет Facebook и Google в манипуляциях сознанием пользователей.

15
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Инвесторы Facebook потребовали уволить ЦукербергаНорвегия обвиняет Facebook и Google в манипуляциях сознанием пользователейFacebook дал полный отчет о методах слежки за пользователями
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4320
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58400
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6066
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8247
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22527
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12947
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3086
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19121
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3885
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8881
  1. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 2966 / 3440
  2. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 2141 / 2504
  3. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 1842 / 1972
  4. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 1781 / 2062
  5. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 1651 / 1935
  6. На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира 1535 / 1836
  7. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 1299 / 520
  8. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 1188 / 1391
  9. Киевскую митрополию присоединили к Московской церкви в нарушение канонов, - Вселенский патриарх 1153 / 1342
  10. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 998 / 9727
  1. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 12 / 2504
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 7 / 3440
  3. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 6 / 520
  4. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 6 / 1391
  5. В Грузии 109 женщин-заключенных объявили голодовку из-за правозащитников 4 / 171
  6. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 4 / 2062
  7. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 4 / 1972
  8. ВМС Украины пополнились четырьмя новыми артиллерийскими катерами 3 / 977
  9. Наши военные заняли еще один населенный пункт на Донбассе 3 / 1046
  10. Поездка в Петриковку. Путешествие в самый красочный посёлок Украины 3 / 2264
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.