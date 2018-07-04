Facebook купил технологию для борьбы с фейковыми новостями

Компания Facebook приобрела стартап Bloomsbury AI, который специализируется на технологии обработки естественного языка.
Об этом говорится на странице Facebook Academics.
Приобретение обошлось примерно в 23-30 миллионов долларов. Руководство соцсети планирует задействовать новую технологию в борьбе с фейковыми новостями.
Напомним, ошибка в программном обеспечении Facebook привела к тому, что личные записи 14 млн пользователей оказались стали публичными.
Причиной произошедшего стал сбой в настройках конфиденциальности у ряда пользователей.
Их записи система по умолчанию делала доступными для всех, даже если они ограничивали видимость публикации, делая ее доступной только для друзей. Ошибка возникла в ходе тестирования новых функций публикаций в соцсети.