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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото Прием из стратосферы. Как авиация и IT собираются подключить всю планету к Интернету
<span class="label red">Фото</span> Прием из стратосферы. Как авиация и IT собираются подключить всю планету к Интернету
Фото: Airbus, Thales Alenia Space, Кадр из видео пользователя Project Loon на YouTube

Фото Прием из стратосферы. Как авиация и IT собираются подключить всю планету к Интернету

Сегодня около половины населения Земли не имеет доступа к Интернету. Однако крупные игроки аэрокосмической и IT-индустрии работают над устранением этой проблемы. Фокус рассказывает, какие решения они готовы предложить людям, чье утро еще не начинается с открывания браузера

Владимир Клапан - 06.07.18 62
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В последнее время Facebook так и преследуют неудачи. Речь не только о крупных скандалах, но и о мелких поражениях. В конце прошлого месяца компания прекратила работу над проектом Aquila – беспилотным летательным аппаратом, способным раздавать интернет во время полета на большой высоте. Причина, по которой у нее опустились руки, проста: на поле столпилось слишком много игроков, желающих опутать планету всемирной паутиной. И у каждого есть свой подход к решению данной задачи.

Немного теории

В основе проектов, подобных Aquila, лежит идея постройки автономных летательных аппаратов High Altitude Platform Station или просто HAPS. Они должны соответствовать трем ключевым критериям:

  • Летать в стратосфере на высоте от 17 до 22 километров, так как эти слои не использует авиация, в них отсутствует высотное струйное течение и присутствуют минимальные по силе и турбулентности движения воздушных масс;
  • Являться беспилотными и быть способными проводить в воздухе месяцы, если не годы;
  • "Питаться" энергией солнца для обеспечения автономности и длительности полета.

HAPS-аппараты выгодно выделяются на фоне спутников тем, что их не нужно выводить на орбиту, а это влечет понижение их стоимости. Кроме того, у "солнечных беспилотников" есть возможность вернуться на базу для получения регламентного обслуживания.

Причем по эффективности решаемых задач – не только "доставки" интернета, но также мониторинга и организация систем навигации – HAPS-аппараты ничуть не уступают традиционным спутниковым решениям.

Откуда ноги растут

Американец Роланд Буше начал свои разработки по созданию летательного аппарата, использующего солнечную энергию, еще в конце 1970 года.

Первый пробный полет модели на солнечных батареях (Astro Flight Model 7404-01) состоялся в ноябре 1974-го и продлился всего 20 минут на уровне 90 метров. Высотный полет был проведен в сентябре 1975 года. Усовершенствованная модель 7404-04-2 взяла планку в 5200 метров, хоть и потерпела после этого крушение.

Однако свою службу детище Буше сослужило. Оно доказало, что летательные аппараты, "питающиеся" энергией Солнца способны покорять большие высоты

Сегодня, спустя 43 года после полета Astro Flight Model 7404-01, в небо поднимаются его многочисленные потомки. Вот наиболее любопытные из них.

Zephyr от Airbus

Изначально разработкой "Зефира" занималась британская компания QinetiQ. Затем проект подхватил Airbus. В настоящий момент он состоит из двух платформ: Zephyr S и Zephyr T. Первая представляет собой серийный образец. Вторая пока находится на стадии испытаний и готовится к очередному раунду испытаний, который состоится позднее в этом году в Австралии.

Обе модели призваны вести мониторинг техногенных и природных катастроф, а также изменений окружающей среды, контролировать государственные границы, и конечно, обеспечивать доступ к мобильной связи и Интернету. И хотя цели у беспилотных летательных аппаратов Airbus одни, возможности все же разные.

Zephyr T превосходит своего собрата в размахе крыльев (32 м против 25), грузоподъемности (20 кг против 10 кг) и весе (140 кг против 75). По планам европейского авиастроителя, новая модель также сможет дольше пребывать в воздухе. Расчетная продолжительность полета для нее составляет 45 дней, тогда как Zephyr S держался максимум 14 дней. Операционная высота обоих аппаратов – 21 км.

Project Loon от Google

В последнее время нет никакой информации о проекте SkyBender, в рамках которого Google планировала раздавать высокоскоростной интернет с дронов. А вот Project Loon, похоже, продолжает жить. Инженеры подразделения Google X создали уникальный материал, позволяющий создавать воздушные шары размером с теннисный корт, которые летают в стратосфере на протяжении десятко дней, выдерживая температуры до -80С.

Дабы удостовериться в надежности своего творения, они переняли опыт у компаний, выпускающих презервативы. Такое решение помогло Google обезопасить свои воздушные шары от микроскопических утечек.

В отличие от Airbus, американский IT-гигант не стремится сделать свой проект мультизадачным. Основная цель Project Loon – раздавать высокоскоростной интернет 4G LTE. Воздушные шары могут находиться в небе до 190 дней, паря на высоте до 20 км. Они обладают грузоподъемностью в 20 кг и несут оборудование, работающее на солнечной энергии. Один такой шар может обеспечить доступом к Сети участок земли диаметром в 80 километров.

Последний официально зафиксированный на сайте Google X "боевой" полет состоялся в мае 2017 года. Тогда с помощью Project Loon интернетом была охвачена пострадавшая от наводнений территория Перу площадью около 40 000 кв.км. По информации Google, за время операции было обработано порядка 160 ГБ данных. Такого объема хватает для передачи порядка 30 миллионов WhatsApp-сообщений.

Stratobus от Thales Alenia Space 

Проект компании Thales Alenia Space достаточно молод. Его дебют состоялся в 2014-м году, а официальная презентация прошла в апреле 2016-го. При этом проект – как по внешнему виду, так и по обещанным показателям – достаточно впечатляющий. Разработчики обещают превзойти всех конкурентов в миссии освоения стратосферы. Прежде всего, в способности “носить” необходимый объем оборудования.

 Stratobus представляет собой дирижабль длиной в 115 м, максимальной шириной в 34 м и весом в 7 тонн. По части грузоподъемности он действительно выделяется на фоне упомянутых проектов. Она составляет 250 килограмм. Предполагается, что дирижабли франко-итальянской компании смогут служить по 5 лет при условии ежегодного планового обслуживания. Предельная высота, на которую они смогут подниматься, составляет 20 км.

Stratobus предназначен для развертывания систем коммуникации, включая раздачу 5G-интернета, мониторинга климата, окружающей среды и катастроф, а также решения различных задач гражданской и военной безопасности.

Концу нынешнего года Thales Alenia Space планирует завершить стадию принятия рабочего проекта, а в 2020-м – начать испытания летающего прототипа.

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