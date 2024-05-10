"Лакомства" только после дронов для ГУР: Буданов поблагодарил за поддержку пенсионерку (видео)

Пожилая женщина стала популярной в сети, рассказав о своей тетради с отчетностью регулярных донатов. К ней в гости лично пришел представитель ГУР Андрей Юсов.

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81-летняя жительница Луцка Тамара Лазаренко нашла большую поддержку в интернете. Она показала свои записи и рассказала, что регулярно донатит на Силы обороны. 10 мая в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны сообщили, что пожилую женщину отметил руководитель ведомства Кирилл Буданов.

В публикации указано, что Буданов был поражен "патриотическим запалом" Тамары Онуфриевны, поэтому решил ее поблагодарить.

Пенсионерка тщательно ведет отчетность своих донатов в старенькой тетради. По соседству на бумажных страницах она записывает потопленные российские корабли.

"Несмотря на небольшую пенсию, женщина каждый раз находит возможность помочь своей армии", — передала пресс-служба.

Видео, которое сделало Тамару Лазаренко "звездой" в сети

В гости к Тамаре Онуфриевне лично пришел представитель ГУР Андрей Юсов.

"Мы должны все помогать. Ребята "на нуле", я очень переживаю за них. Я всегда как вижу, как они там — ой, там такие условия. Мне кажется, что каждый гражданин Украины должен свою лепту внести в это", — рассказала ему женщина.

Юсов объяснил, что Буданов не смог приехать лично. Однако руководитель разведки записал для украинки личное обращение.

"Ваш пример вдохновляет украинцев продолжать поддерживать нашу армию, уничтожать врага и приближать украинскую победу. Благодарен вам за ваши усилия", — сказал он.

Пенсионерка призналась, что очень волнуется. Она рассказала, что корабль "Сергей Котов" потопили в ее День рождения, и это стало незабываемым подарком.

"Приходит пенсия — я уже первое на дроны, на лекарства, и остальное на лакомства уже", — поделилась Тамара Онуфриевна.

Пожилая женщина показала Юсову свою уже знаменитую в сети тетрадь с записями.

"Пусть много ты не можешь, но 20, 50 гривен можешь сэкономить? Не купи что-то там, а пришли, потому что им очень нужно. А кто им поможет?", — подчеркнула она.

Внучка Тамары Онуфриевны София Лащук рассказала, что сделала свою бабушку популярной случайно. По ее словам, неожиданная поддержка в интернете подарила пожилой женщине "второе дыхание" и подтвердила, что можно быть полезной в любом возрасте.

"Наиболее ценные донаты, и, собственно, очень часто самая большая по объему помощь — это именно от простых украинцев", — заверил Юсов.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов 10 мая сообщил, что дроны Magura V5 уже нанесли Черноморскому флоту РФ ущерб на 500 миллионов долларов. По его словам, уникальное средство постоянно совершенствуют.

В сети передали, что российские оккупанты поразили макет системы ПВО Patriot в Запорожской области. Для этого враг потратил ракету стоимостью три миллиона долларов.