"Ласощі" тільки після дронів для ГУР: Буданов подякував за підтримку пенсіонерці (відео)

Літня жінка стала популярною у мережі, розказавши про свій зошит зі звітністю регулярних донатів. До неї в гості особисто завітав представник ГУР Андрій Юсов.

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81-річна мешканка Луцька Тамара Лазаренко знайшла велику підтримку в інтернеті. Вона показала свої записи та розповіла, що регулярно донатить на Сили оборони. 10 травня у пресслужбі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомили, що літню жінку відзначив керівник відомства Кирило Буданов.

У публікації зазначено, що Буданов був вражений "патріотичним запалом" Тамари Онуфріївни, тож вирішив їй подякувати.

Пенсіонерка ретельно веде звітність своїх донатів у старенькому зошиті. По сусідству на паперових сторінках вона записує потоплені російські кораблі.

"Попри невелику пенсію, жінка щоразу знаходить можливість допомогти своїй армії", — передала пресслужба.

Відео, яке зробило Тамару Лазаренко "зіркою" в мережі

В гості до Тамари Онуфріївни особисто завітав представник ГУР Андрій Юсов.

"Ми повинні всі допомагати. Хлопці "на нулі", я дуже переживаю за них. Я завжди як бачу, як вони там — ой, там такі умови. Мені здається, що кожен громадянин України повинен свій внесок зробити в це", — розповіла йому жінка.

Юсов пояснив, що Буданов не зміг приїхати особисто. Однак керівник розвідки записав для українки особисте звернення.

"Ваш приклад надихає українців продовжувати підтримувати нашу армію, знищувати ворога і наближати українську перемогу. Вдячний вам за ваші зусилля", — сказав він.

Пенсіонерка зізналася, що дуже хвилюється. Вона розповіла, що корабель "Сергей Котов" потопили в її День народження, і це стало незабутнім подарунком.

"Приходить пенсія — я вже перше на дрони, на ліки, і решту на ласощі вже", — поділилась Тамара Онуфріївна.

Літня жінка показала Юсову свій вже знаменитий у мережі зошит з записами.

"Хай багато ти не можеш, але 20, 50 гривень можеш зекономити? Не купи щось там, а надішли, бо їм дуже потрібно. А хто їм допоможе?", — зазначила вона.

Онучка Тамари Онуфріївни Софія Лащук розповіла, що зробила свою бабусю популярною випадково. З її слів, несподівана підтримка в інтернеті подарувала літній жінці "друге дихання" і підтвердила, що можна бути корисною у будь-якому віці.

"Найбільш цінні донати, і, власне, дуже часто найбільша за обсягом допомога — це саме від простих українців", — запевнив Юсов.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов 10 травня повідомив, що дрони Magura V5 вже завдали Чорноморському флоту РФ збитки на 500 мільйонів доларів. З його слів, унікальний засіб постійно вдосконалюють.

У мережі передали, що російські окупанти уразили макет системи ППО Patriot у Запорізькій області. Для цього ворог витратив ракету вартістю три мільйони доларів.