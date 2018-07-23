Ученые: закисление мирового океана достигнет уровня, какого не наблюдалось 14 миллионов лет

Изменения климата, спровоцированные человеком, проявляются не только в повышении температуры воздуха. Выбросы СО2 в атмосферу влекут за собой увеличение уровня кислотности мирового океана. Ученые из Кардиффского университета составили прогноз, насколько возрастет этот показатель до конца текущего века. Если объемы выброса СО2 не изменятся, то к 2100-му году кислотность океанских вод достигнет показателей, каких не бывало со времен среднего Миоцена.

Об этом сообщает phys.org.

"Нынешний уровень pH уже является самым низким за последние 2 миллиона лет", - говорит один из авторов исследования профессор Кэрри Лир.

При нынешнем уровне выброса углекислого газа, его концентрация в земной атмосфере вырастет с примерно 400 частей на миллион до 930 частей на миллион к 2100-му году. Следствием этого станет падение pH океанских вод c 8,1 до 7,8. По словам ведущего автора исследования доктора Синдии Сосдян, морским экосистемам не приходилось сталкиваться с подобными условиями 14 миллионов лет.

В рамках своих изысканий британские ученые исследовали химический состав окаменевших останков морских существ. Это дало им представление о том, каким был уровень кислотности океанских вод в далеком прошлом.