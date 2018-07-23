Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Ученые: закисление мирового океана достигнет уровня, какого не наблюдалось 14 миллионов лет
Ученые: закисление мирового океана достигнет уровня, какого не наблюдалось 14 миллионов лет
Фото пользователя GregMontani на Pixabay

Ученые: закисление мирового океана достигнет уровня, какого не наблюдалось 14 миллионов лет

Исследование ученых из Кардиффского университета показывает, насколько вырастет уровень кислотности океана к концу века при нынешних объемах выброса СО2

23.07.18 1201
4800

Изменения климата, спровоцированные человеком, проявляются не только в повышении температуры воздуха. Выбросы СО2 в атмосферу влекут за собой увеличение уровня кислотности мирового океана. Ученые из Кардиффского университета составили прогноз, насколько возрастет этот показатель до конца текущего века. Если объемы выброса СО2 не изменятся, то к 2100-му году кислотность океанских вод достигнет показателей, каких не бывало со времен среднего Миоцена.

Об этом сообщает phys.org.

"Нынешний уровень pH уже является самым низким за последние 2 миллиона лет", - говорит один из авторов исследования профессор Кэрри Лир.

При нынешнем уровне выброса углекислого газа, его концентрация в земной атмосфере вырастет с примерно 400 частей на миллион до 930 частей на миллион к 2100-му году. Следствием этого станет падение pH океанских вод c 8,1 до 7,8. По словам ведущего автора исследования доктора Синдии Сосдян, морским экосистемам не приходилось сталкиваться с подобными условиями 14 миллионов лет.

В рамках своих изысканий британские ученые исследовали химический состав окаменевших останков морских существ. Это дало им представление о том, каким был уровень кислотности океанских вод в далеком прошлом.

48
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Под земной поверхностью скрывается квадриллион тонн алмазов, - ученыеБыть Суперменом. Что происходит с организмом при стрессе, и как может помочь дыханиеИз разных колыбелей. Почему ученые решили пересмотреть свой взгляд на место зарождения человечества
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13406
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11884
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9088
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16343
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12132
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19771
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10354
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22768
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8094
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6285
  1. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 10292 / 11663
  2. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 4096 / 4624
  3. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 3206 / 3585
  4. Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого 2520 / 2775
  5. Астрономы показали Марс до и во время пылевого шторма 2303 / 2672
  6. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1932 / 13406
  7. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 1868 / 2155
  8. Наземный телескоп превзошел Хаббл по качеству фотографий 1867 / 2168
  9. В Кабмине назвали смешными попытки РФ ввести санкции против Украины 1845 / 2254
  10. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1700 / 9241
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 22 / 13406
  2. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 11 / 3585
  3. Между тоталитарным дизайном и хаосом. Как навести порядок в постсоветских городах 10 / 1527
  4. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 10 / 4624
  5. В Верховной Раде выплатили 16 миллионов отпускных, - СМИ 7 / 568
  6. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 7 / 11663
  7. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 7 / 2155
  8. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 6 / 9241
  9. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 5 / 2618
  10. Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого 5 / 2775
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.