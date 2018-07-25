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Главная » Стиль жизни » Технологии » На Марсе нашли жидкую воду

На Марсе нашли жидкую воду

На Марсе нашли жидкую воду
Источник: Science

Открытие повышает шансы обнаружения жизни на Красной планете

25.07.18 630
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Учёные из Национального астрофизического института в Болонье обнаружили подледниковое озеро на снимках поверхности Марса. Исследование опубликовано в журнале Science.

Исследователи проанализировали 29 радарных снимков южного полюса Маса, сделанных орбитальным зондом Mars Express в период с мая 2012 года по декабрь 2015 года. Они утверждают, что марсианское озеро диаметром около 20 километров находится подо льдом на глубине 1,5 километров. Глубину самого водоёма пока определить не удалось, известно, что она достигает как минимум нескольких десятков сантиметров.

Температура льда на южном полюсе Марса оценивается примерно в -68 ° С, но вода под ним может быть в жидком состоянии, поскольку она находится под давлением и богата перхлоратами - соединениями магния, кальция и натрия, которые обнаруживаются на поверхности Марса.

Автор исследования Роберто Оросеи почти уверен, что на радарных снимках Марса запечатлено именно озеро, однако, по его словам, получить неоспоримые доказательства этого пока невозможно: сначала нужно разработать робота, способного пробурить 1,5 километра марсианского льда. 

В ближайшее время Оросеи и его команда собираются продолжить изучение радарных снимков в поисках других водоёмов. "Нет оснований думать, что подземные воды на Марсе сосредоточены в одном месте", - утверждают исследователи.

Напомним, недавно астробиологи из Лондонского университета и Университета штата Вашингтон предположили, что 4 млрд лет назад на Луне могли быть условия, пригодные для зарождения жизни.

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