Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Исследование: Люди не могут выключить робота, который просит этого не делать

Исследование: Люди не могут выключить робота, который просит этого не делать

Исследование: Люди не могут выключить робота, который просит этого не делать
Фото: Horstmann

Эксперимент показал, что люди способны испытывать эмпатию к роботам

03.08.18 434
6400

Учёные из немецкого Университета Дуйсбург-Эссена выяснили, что людям тяжело выключить робота, если он умоляет их не делать этого. Об этом пишет The Verge.

В эксперименте участвовали 89 добровольцев.  Их попросили по очереди немного пообщаться с гуманоидным роботом-помощником Nao, ответив на несколько простых вопросов вроде "Вы предпочитаете пасту или пиццу?".

Однако сам эксперимент начался после окончания опроса, когда учёные попросили каждого респондента выключить робота. Протянув руку к кнопке, некоторые участники услышали голос робота: "Нет! Пожалуйста, не выключай меня!". 

Из 43 человек, к которым обратился робот, 13 отказались отключать устройство. Еще 30 людей всё-таки сделали это, но в два раза позже, чем участники из контрольной группы, которых робот ни о чём не просил. 

Люди, отказавшиеся выключить робота, объяснили, что были удивлены его просьбой и испугались, что делают что-то неправильное. "Робот умолял, чтобы его не отключали, кем бы мы были, если бы сделали это?", - ответили участники .

По словам учёных, эксперимент показал, что робота, способного возражать и просить о чём-то, люди склонны воспринимать почти как реального человека, а не просто машину. Этот вывод соответствует уже известной теории психологов Байрона Ривза и  Клиффорда Наса. Согласно ей, люди наделяют человеческими чертами разные средства массовой информации, включая телевидение, кино и компьютеры.

Напомним, недавно две тысячи ученых призвали мировые правительства не строить роботов-убийц.

64
Делятся
Google+
Show
Show
Теги:
Читайте по теме
В США учёные создали автономных роботов размером с клетку человекаВ России создали серию четвероногих роботовДве тысячи ученых призвали мировые правительства не строить роботов-убийц
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 11110
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9561
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10763
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 19176
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12659
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 23767
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12744
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24758
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5191
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13906
  1. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 3696 / 5875
  2. Минобороны планирует отправить на Закарпатье батальон ВСУ 2602 / 3078
  3. Русло одной из крупнейших рек Крыма полностью высохло 2354 / 2765
  4. Футбольный раскол. Почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца 2284 / 3604
  5. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 2035 / 62815
  6. Сестры Кардашьян разделись для рекламы известного бренда 1797 / 2184
  7. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 1686 / 6183
  8. В Киеве женщина умерла в кабинете у стоматолога, - СМИ 1666 / 1978
  9. Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП 1659 / 2003
  10. Астрономы засняли столкновение Луны с метеоритами 1647 / 2005
  1. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 73 / 62815
  2. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 16 / 6183
  3. Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове 11 / 1982
  4. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 11 / 5875
  5. Футбольный раскол. Почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца 8 / 3604
  6. Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП 8 / 2003
  7. Раскрыта тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике 6 / 4556
  8. МИД вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине 6 / 1024
  9. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6 / 8892
  10. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 5 / 17514
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.