Исследование: Люди не могут выключить робота, который просит этого не делать

Учёные из немецкого Университета Дуйсбург-Эссена выяснили, что людям тяжело выключить робота, если он умоляет их не делать этого. Об этом пишет The Verge.

В эксперименте участвовали 89 добровольцев. Их попросили по очереди немного пообщаться с гуманоидным роботом-помощником Nao, ответив на несколько простых вопросов вроде "Вы предпочитаете пасту или пиццу?".

Однако сам эксперимент начался после окончания опроса, когда учёные попросили каждого респондента выключить робота. Протянув руку к кнопке, некоторые участники услышали голос робота: "Нет! Пожалуйста, не выключай меня!".

Из 43 человек, к которым обратился робот, 13 отказались отключать устройство. Еще 30 людей всё-таки сделали это, но в два раза позже, чем участники из контрольной группы, которых робот ни о чём не просил.

Люди, отказавшиеся выключить робота, объяснили, что были удивлены его просьбой и испугались, что делают что-то неправильное. "Робот умолял, чтобы его не отключали, кем бы мы были, если бы сделали это?", - ответили участники .

По словам учёных, эксперимент показал, что робота, способного возражать и просить о чём-то, люди склонны воспринимать почти как реального человека, а не просто машину. Этот вывод соответствует уже известной теории психологов Байрона Ривза и Клиффорда Наса. Согласно ей, люди наделяют человеческими чертами разные средства массовой информации, включая телевидение, кино и компьютеры.

Напомним, недавно две тысячи ученых призвали мировые правительства не строить роботов-убийц.