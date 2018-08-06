Во Франции вывели генетически устойчивые к плесени сорта винограда

Исследователи из Французского института агрономических исследований (INRA) получили разрешение на выращивание четырех сортов винограда, которые генетически устойчивы к размножению плесени. Об этом пишет The Telegraph.

В отличие от обычных сортов, которые нужно обрабатывать пестицидами примерно 15 раз в год, новым сортам достаточно всего 1-2 раз. Это позволит повысить экологичность винограда и снизить стоимость вина из него.

Примечательно, что виноград не модифицировали генетически. Вместо этого исследователи нашли в уже существующих сортах винограда гены, устойчивые к плесени, и скрестили их, чтобы закрепить эти признаки. По их словам, вкусовые качества новых сортов винограда пока оставляют желать лучшего, и придётся потратить ещё не один год, чтобы вывести не сорта не только устойчивые, но и пригодные для производства вина.

Ранее сообщалось, что европейский суд приравнял генетически отредактированные продукты к ГМО.