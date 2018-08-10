NASA обнаружило пылающую водородную стену на границе нашей Солнечной системы

Космическое агентство NASA заявило, что их зонду New Horizons, возможно, удалось обнаружить невидимую границу нашей Солнечной системы - водородную стену. Об этом пишет Live Science.

Учёные давно пытаются найти предел Солнечной системы, где полностью стихает солнечный ветер (поток ионизированных частиц из солнечной короны) и начинается межзвёздное пространство, в основном заполненное водородом. Предполагается, что гелиочастицы, сталкиваясь с водородом, теряют свою скорость, кинетическая энергия преобразуется в тепловую, и на границе образуется так называемая водородная стена, которая особым образом рассеивает ультрафиолет.

NASA утверждает, что датчики зонда New Horizons зафиксировали ультрафиолетовое свечение, которое могло исходить либо от этой стены, либо от какого-то другого мощного источника, который находится далеко за пределами нашей Солнечной системы. Ранее подобное свечение зафиксировали два корабля миссии Voyager, однако учёные до сих пор не уверены, была ли его источником именно водородная стена.

Напомним, ученые объяснили происхождение пояса астероидов Солнечной системы. Новое исследование гласит, что скопление небесных тел между Марсом и Юпитером появилось в результате раскола нескольких малых планет.