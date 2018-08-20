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Главная » Стиль жизни » Технологии » Учёные выяснили, что люди болели рахитом со времён Римской империи

Учёные выяснили, что люди болели рахитом со времён Римской империи

Учёные выяснили, что люди болели рахитом со времён Римской империи
Детский скелет времён Римской империи. Фото: Historic England

Дефицит витамина D оказался широко распространенным явлением 2000 лет назад

20.08.18 257
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Исследователи из канадского Университета МакМастера и британского правительственного учреждения Историческая Англия изучили более 2700 скелетов с кладбищ Римской империи и обнаружили, что рахит был распространённым заболеванием той эпохи. Об этом пишет The Guardian.

Рахит - это костное заболевание у детей младшего возраста, часто вызванное недостатком "солнечного" витамина D. До недавнего времени  считалось, что большое распространение рахит получил только в 19 веке, вместе с индустриализацией европейских городов. Однако изучение костей времён Римской империи показало, что рахит имеет куда более древнюю историю. По словам учёных, признаки рахита были обнаружены в костях каждого двадцатого детского скелета.

"Большим сюрпризом для меня оказалось то, насколько молоды были больные. Некоторые страдали даже в первые несколько месяцев жизни. Неизбежный вывод заключался в том, что люди слишком много держали своих детей в помещении", - говорит Саймон Мейс.

Больше всего скелетов с признаками рахита было обнаружено на территории современной Великобритании - вероятно, из-за влажного и пасмурного климата. В отличие от викторианской эпохи, во времена Римской империи дети в небольших городках болели рахитом реже, чем в крупных. Единственное исключение - город Остия в Италии, который был плотно застроен подобием современных многоквартирных домов с маленькими окнами, куда почти не проникал солнечный свет.

Напомним, недавно учёные узнали древнеегипетский рецепт бальзамирования и убедились, что искусство мумификации появилось задолго до эпохи фараонов.

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