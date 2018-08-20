Учёные выяснили, что люди болели рахитом со времён Римской империи

Исследователи из канадского Университета МакМастера и британского правительственного учреждения Историческая Англия изучили более 2700 скелетов с кладбищ Римской империи и обнаружили, что рахит был распространённым заболеванием той эпохи. Об этом пишет The Guardian.

Рахит - это костное заболевание у детей младшего возраста, часто вызванное недостатком "солнечного" витамина D. До недавнего времени считалось, что большое распространение рахит получил только в 19 веке, вместе с индустриализацией европейских городов. Однако изучение костей времён Римской империи показало, что рахит имеет куда более древнюю историю. По словам учёных, признаки рахита были обнаружены в костях каждого двадцатого детского скелета.

"Большим сюрпризом для меня оказалось то, насколько молоды были больные. Некоторые страдали даже в первые несколько месяцев жизни. Неизбежный вывод заключался в том, что люди слишком много держали своих детей в помещении", - говорит Саймон Мейс.

Больше всего скелетов с признаками рахита было обнаружено на территории современной Великобритании - вероятно, из-за влажного и пасмурного климата. В отличие от викторианской эпохи, во времена Римской империи дети в небольших городках болели рахитом реже, чем в крупных. Единственное исключение - город Остия в Италии, который был плотно застроен подобием современных многоквартирных домов с маленькими окнами, куда почти не проникал солнечный свет.

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