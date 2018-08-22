Учёные из Национального института антропологии и истории (INAH) совместно с 3D-дизайнером из Бразилии Сисеро Мораесом реконструировали внешность женщины, жившей в Мексике 14 000 лет назад. Об этом пишет IFL Science.

Останки женщины, которую учёные назвали Евой из Нарона, были обнаружены на глубине 386 метров в подводной пещере на полуострове Юкатан. Так как скелет очень хорошо сохранился, антропологи смогли установить, что рост женщины был около 14 0 сантиметров, а умерла он в возрасте около 27 лет. Благодаря этой находке учёные узнали, что первые люди в Америке появились не 13 000 лет назад, как считалось, а гораздо ранее.

По строению черепа 3D-дизайнер смог восстановить черты лица Евы.

Ранее международная команда исследователей раскопала в самое древнее и масштабное кладбище на территории Восточной Африки. Его около 5000 лет назад построили скотоводы, жившие эгалитарной общиной - то есть без ярко выраженного социального расслоения.