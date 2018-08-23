Учёные впервые нашли общего потомка неандертальца и денисовского человека

Это новое доказательство того, что древние виды предков людей скрещивались между собой

Исследователи нашли останки древнего человека, родителями которого были представители двух разных вымерших человеческих видов: отец был денисовским человеком, а мать принадлежала к неандертальцам. Об этом пишет ВВС.

Кость была обнаружена в пещере Денисова на территории Алтайского края РФ. Учёные установили, что она принадлежала девушке, которая умерла в возрасте старше 13 лет.

И неандертальцы, и денисовцы вымерли около 40 000 лет назад. Они жили в Евразии: денисовцы - на востоке, неандертальцы - на западе. Однако анализ ДНК показал, что мать девушки была генетически близка к неандертальцам из Западной Европы. Это доказывает, что неандертальцы мигрировали на восток за десятки тысяч лет до того, как вымерли, поэтому у них был шанс встретиться как с денисовцами, так и с ранними людьми. Также интересно, что в родословной отца, денисовского человека, был как минимум один неандертальский предок.

"Мы знали из предыдущих исследований, что у неандертальцев и денисовцев должны были быть общие дети. Но мы даже не надеялись, что нам удастся обнаружить прямого потомка этих двух групп", - говорит Вивиан Слон, исследовательница из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге.

Некоторые современные люди имеют в своей ДНК фрагменты, унаследованные от неандертальцев, реже - от денисовцев. Это свидетельствует о том, что между древними человеческими видами действительно происходило активное скрещивание.

Ранее считалось, что современные люди ведут свой род от одной популяции предков. Однако новейшие исследования показывают, что история эволюции человека куда сложнее. Похоже, что наш вид произошел от изолированных популяций, рассеянных по всей Африке, которые время от времени встречались и скрещивались. Постепенно это смешение носителей различных генетических характеристик и сформировало человечество.

Напомним, недавно учёные реконструировали внешность Евы из Нахарона - женщины, жившей в Мексике 14 000 лет назад.