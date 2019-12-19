Израиль запустил в космос свой наноспутник Nanova
2019-12-19 16:55:00
Он станет частью из целой вереницы спутников, запущенных в коммерческих целях
Израильская компания Elbit Systems запустила в космос свой наноспутник Nanova для коммерческих целей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, наноспутник стал результатом сотрудничества с американской компанией в рамках инициативы фонда BIRD. Он станет частью из целой вереницы спутников, запущенных для коммерческих целей. Nanova будет эксплуатироваться с наземной станции управления, расположенной на площадке компании в Хайфе, Израиль.
Наноспутник был запущен из Космического центра имени Сатиша Дхавана на юге Индии на борту ракеты-носителя Polar Satellite. Nanova был выведен на орбиту через 18 минут после запуска на высоте 580 км.
Nanova сконструирован в форме прямоугольного параллелепипеда, размер которого составляет 10х10х30 см (3U CubeSat). Наноспутник оснащен сверхмощной связью (UHF) для передачи данных, голосовых и текстовых сообщений.
"Мы гордимся тем, что начинаем деятельность в области наноспутниковых созвездий. Также мы планируем продолжать инвестировать в эту развивающуюся область, расширяя наши возможности", – заявил гендиректор подразделения аэрокосмической техники Elbit Systems Йорам Шмуели.
В компании подчеркивают, что Nanova пригодится для надежных услуг связи в районах с ограниченным или отсутствующим спутниковым покрытием, что будет актуальным для поисковых операций, экстренной связи и других нужд.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 мая в 05:30 по киевскому времени SpaceX запустила первые 60 спутников Starlink. Компания SpaceX с третьей попытки успешно запустила на околоземную орбиту часть спутников.
- Позже на Земле наблюдали за тем, как вереница спутников Маска пересекает ночное небо. Их заснял фотограф Марко Лангбрук в Лейдене (Нидерланды) всего через день после запуска.
- Также сообщалось, что интернет-спутник SpaceX чуть не столкнулся с космической метеостанцией. Аварию предотвратило Европейское космическое агентство, SpaceX принять меры отказалась.
- Уже в октябре Илон Маск написал в Twitter с помощью спутникового интернета Starlink. Он сперва объяснил, что попытается воспользоваться спутниковым интернетом для того, чтобы твитнуть, а позже написал: "Вау, это сработало!".
- А 12 ноября SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, попутно установив рекорд. На орбиту было выведено еще 60 спутников Starlink.