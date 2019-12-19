Израиль запустил в космос свой наноспутник Nanova

Он станет частью из целой вереницы спутников, запущенных в коммерческих целях

Израильская компания Elbit Systems запустила в космос свой наноспутник Nanova для коммерческих целей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, наноспутник стал результатом сотрудничества с американской компанией в рамках инициативы фонда BIRD. Он станет частью из целой вереницы спутников, запущенных для коммерческих целей. Nanova будет эксплуатироваться с наземной станции управления, расположенной на площадке компании в Хайфе, Израиль.

Наноспутник был запущен из Космического центра имени Сатиша Дхавана на юге Индии на борту ракеты-носителя Polar Satellite. Nanova был выведен на орбиту через 18 минут после запуска на высоте 580 км.

Nanova сконструирован в форме прямоугольного параллелепипеда, размер которого составляет 10х10х30 см (3U CubeSat). Наноспутник оснащен сверхмощной связью (UHF) для передачи данных, голосовых и текстовых сообщений.

"Мы гордимся тем, что начинаем деятельность в области наноспутниковых созвездий. Также мы планируем продолжать инвестировать в эту развивающуюся область, расширяя наши возможности", – заявил гендиректор подразделения аэрокосмической техники Elbit Systems Йорам Шмуели.

В компании подчеркивают, что Nanova пригодится для надежных услуг связи в районах с ограниченным или отсутствующим спутниковым покрытием, что будет актуальным для поисковых операций, экстренной связи и других нужд.

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