Rolls-Royce представил электросамолет и надеется поставить новый рекорд скорости

2019-12-20 16:22:00

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Компания сконструировала одноместный пассажирский самолет с нулевым уровнем выбросов

Компания Rolls-Royce представила электросамолет, который может стать самым быстрым в мире. Об этом сообщает New Atlas.

В аэропорту Глостершир в Великобритании компания показала одноместный пассажирский самолет ACCEL с нулевым уровнем выбросов, который по предварительным оценкам, может развить скорость до 480 км/ч.

В компании сообщили, что на летательном аппарате будет установлена силовая установка, которая сейчас тестируется перед установкой в самолет. Три аксиальных электродвигателя 750R будут работать на наиболее плотной аккумуляторной батарее с 6 тыс. зарядных элементов. Они будут генерировать до 750 кВт, одного заряда хватит на 320 км. Также самолет будет оборудован системой прямого охлаждения для защиты ячеек на высоких скоростях.

электросамолет, Rolls-Royce

Помимо того, что самолет имеет нулевую эмиссию, его лопасти сконструированы так, чтобы уменьшить шум при полете.

электросамолет, Rolls-Royce

"Создание самого быстрого в мире полностью электрического самолета – это революционный шаг в авиации. Самолет ACCEL не только важный шаг на пути к мировому рекорду, но и возможность для Rolls-Royce гарантированно занять место в разработке технологий, которые обеспечат переход к глобальной низкоуглеродной экономике", – заявил директор Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон.

электросамолет, Rolls-Royce

Ожидается, что первая попытка самолета установить мировой рекорд состоится весной 2020 года.

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