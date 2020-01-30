Самая быстрая в истории вакцина. Ученые рассказали о прогрессе в создании защиты от коронавируса

В ближайшие дни ВОЗ решит, какую из имеющихся вакцин впервые протестируют на людях

В лаборатории Inovio в Сан-Диего ученые разрабатывают вакцину, используя относительно новый тип технологий ДНК. Об этом сообщает ВВС.

Испытания будущей вакцины на людях, которая была названа "INO-4800", начнутся к началу лета.

"После того, как Китай предоставил ДНК коронавируса, мы смогли проанализировать его с помощью компьютерных технологий в нашей лаборатории и разработать вакцину в течение трех часов", – заявила старший вице-президент по исследованиям и разработкам в Inovio Кейт Бродерик.

"Наши ДНК-вакцины являются новыми, так как они используют код ДНК вируса для нацеливания на определенные части патогена, на которые, как мы полагаем, организм реагирует больше всего", – добавила Бродерик.

Также она подчеркнула, что если первоначальные испытания на людях будут успешными, за ними последуют более крупные испытания, в идеале они начнутся в Китае "к концу года".

Неизвестно, закончится ли вспышка коронавируса к тому времени, но если график Inovio пойдет по плану, то компания сможет создать самую быструю новую вакцину, когда-либо разработанную и протестированную в условиях вспышки, отмечают в Inovio.

В 2002 году, когда произошла вспышка SARS, Китай долгое время замалчивал информацию. Поэтому, когда работа над вакциной началась всерьез, вспышка почти закончилась.

Коалиция по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) также финансирует два других проекта по разработке вакцины от коронавируса.

Так, университет Квинсленда работает над созданием вакцины с "молекулярным зажимом", которая "обеспечивает целенаправленное и быстрое производство вакцин против множества вирусных патогенов".

Компания Moderna Inc в Массачусетсе также присоединилась к разработке, объединив усилия с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США.

Координацией процесса поиска вакцины во всем мире занимается ВОЗ.

Несмотря на то, что усилия по созданию вакцины были достаточно оперативными, исследования все еще находятся на ранней стадии. Клинические испытания занимают время, но лучше всего проводятся в условиях вспышки.

В ближайшие дни ВОЗ должна решить, какая из всех новых вакцин будет впервые протестирована на людях.

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