Страшнее фильма ужасов: грибковые инфекции могут превзойти COVID-19

Всемирная организация здравоохранения уже внесла грибковые инфекции в список потенциальных угроз человечеству. Но происходящие в мире события лишь играют на руку грибку, помогая ему распространятся быстрее.

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Грибковые инфекции не привлекают такого сильного внимания, как грипп или COVID-19, но они представляют собой не меньшую угрозу, ежегодно приводя к большему числу смертей в мире, чем туберкулез или малярия. Благодаря таким факторам, как изменение климата, рост численности населения планеты и упорный характер этих инфекций, не поддающихся лечению привычными лекарствами, такие организации здравоохранения, как ВОЗ и CDC, бьют тревогу. Грибки встречаются повсюду, в воздухе и даже в больничных палатах, вызывая различные заболевания — от легких раздражающих до серьезно угрожающих жизни. В последнее время угроза их стремительного распространения лишь растет, пишет ABC News.

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Начать рассказ об угрозе грибковых инфекций стоит с истории Эллисон Карш. Живя в Аризоне, она несколько месяцев боролась с болезнью под названием "лихорадка долины", прежде чем врачи смогли понять, в чем дело. Это заболевание, вызванное грибком, который обитает в почве пустынь, настолько близко имитировало пневмонию, что потребовалось много времени, чтобы поставить диагноз и начать эффективное лечение. Это не единичный случай: многие грибковые инфекции сложно диагностировать и еще сложнее лечить, главным образом потому, что, в отличие от многих других патогенов, против грибков не существует вакцин.

Однако научное сообщество начинает принимать меры для подготовки к сдерживанию и противодействию растущей угрозы. Недавно ВОЗ опубликовала список грибков, требующих неотложного внимания, и стимулирует исследования по созданию более эффективных методов их лечения. В то же время на горизонте маячит интересная новость о потенциальной вакцине от лихорадки долины — пока не для людей, а для собак, которые тоже могут заразиться этим заболеванием. Исследователи с оптимизмом ожидают успехов в испытаниях профилактики грибковой инфекции. Если эта вакцина будет одобрена, она станет первым шагом на пути к более широкой защите от грибковых заболеваний для всех видов животных, а в будущем и для людей.

В то время как вирусы, более привычные нам, постоянно нависают над нами грозя очередной пандемией, мир грибков представляет собой тихую, но неуклонно растущую угрозу. По мере того как наша планета теплеет, а население стареет, эти организмы могут представлять собой еще более серьезные проблемы. Однако есть проблеск надежды, что при достаточном количестве исследований и инвестиций человечество может оказаться на пороге значительных прорывов в профилактике и лечении этих инфекций, что станет поворотным моментом в гонке вооружений между наукой и грибком.

Ранее Фокус писал о том, что по утверждению ученых, популярный метод выработки иммунитета неэффективен. Новое исследование ставит под сомнение укоренившуюся теорию о том, что наш организм способен вырабатывать иммунитет подвергаясь частому воздействию малого количества микробов.

Также Фокус писал о вакцине от грибковых инфекций. Новые данные доклинических исследований прокладывают путь к будущим испытаниям пангрибковой вакцины на людях в надежде предотвратить инфекции, от которых ежегодно умирает более миллиона человек.

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