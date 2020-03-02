Ученые выяснили, почему у собак холодные носы

Для псов носы служат датчиками тепла

Ученые выяснили, почему у собак холодные и мокрые носы. Они служат сверхчувствительными датчиками тепла, которые помогают обнаруживать присутствие мелких млекопитающих на расстоянии полутора метров. Об этом пишет Daily Mail.

Кончик носа собаки обычно на несколько градусов холоднее, чем температура окружающей среды. И это помогает им обнаруживать даже очень слабые источники тепла на большом расстоянии нескольких футов.

Носы собак являются сверхчувствительными детекторами тепла, кроме того, что позволяют регулировать температуру тела. Хотя за эту функцию больше отвечает язык собаки. Когда ей жарко, она высовывает язык и глубоко дышит, рассеивая избыточное тепло. Ученые обнаружили, что, когда температура окружающей среды составляет 30 ° C, ринарий собаки - голая конечная точка ее носа, - на 5 ° C холоднее.

Команда изучала трех собак: Кевина, Дельфи и Чарли. Их запускали в комнату, где был спрятан маленький грызун. И каждый из псов смог обнаружить его. Хотя разница в температуре была слишком мала, чтобы люди могли уловить ее.

Чтобы дополнительно доказать свою теорию, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию.

"Мы должны были коснуться поверхностей, чтобы почувствовать тепло", - отметила Анна Балинт из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии.

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