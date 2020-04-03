Многообещающий кандидат. Американские ученые создали потенциальную вакцину от коронавируса

Препарат, созданный в Университете Питтсбурга, запустил выработку антител от SARS-CoV-2 у мышей

Наука приближается к созданию вакцины, которая поможет победить нынешнюю пандемию COVID-19. Новый шаг к этому сделали ученые из Университета Питтсбурга. Они создали препарат, который является многообещающим кандидатом на роль вакцины. В ходе испытаний на мышах вакцина, введенная через небольшой пластырь, вызвала у грызунов выработку антител от коронавируса. Исследователи предполагают, что антитела появились в достаточном количестве, чтобы побороть вирус. Об этом сообщается на сайте Университета Питтсбурга.

Исследование, опубликованное в журнале eBioMedicine, уже прошло рецензирование. Это первая работа, посвященная вакцине от COVID-19, которая прошла критическую оценку специалистами, не работающими в том учреждении, где разрабатывается вакцина. Отмечается, что создатели препарата так быстро продемонстрировали результат, потому что заложили основу для этого в ходе изучения прошлых коронавирусных эпидемий.

"У нас уже был опыт работы с SARS-CoV в 2003-м (атипичная пневмония) и MERS-CoV в 2014-м (ближневосточный респираторный синдром), - говорит Андрэа Гамботта из Университета Питтсбурга, один из создателей потенциальной вакцины. – Эти вирусы, которые тесно связаны с SARS-CoV-2, показали, что шиповидный белок крайне важен в стимулировании иммунитета против вируса. Мы точно знаем, куда его надо бить".

Вакцина исследователей из Питтсбурга основана на частицах вирусного белка, выращенных в лабораториях. Они стимулируют формирование иммунитета. Как отмечают ученые, "подобным образом работают современные прививки от гриппа".

В ходе испытания препарата, названного PittCoVacc, на мышах рост антител от SARS-CoV-2 отмечался в течение двух недель после его введения. Грызуны пока не проходили через долгосрочное наблюдение, но ученые уверяют, что в данный момент количество выработанных антител достаточно, чтобы нейтрализовать вирус минимум в течение года.

Следует отметить, что исследователи из Питтсбурга выбрали необычный способ доставки препарата, позволяющий повысить его эффективность. Для введения вакцины используется пластырь размером с кончик пальца руки, усеянный четырьмя сотнями крошечных иголок. С его помощью можно вводить вещество в организм через кожу, где иммунная реакция является наиболее сильной. После введения иголки, сделанные из сахара и белка, просто растворяются.

Создатели вакцины отмечают, что такой метод доставки является безболезненным. Сам препарат легко может быть запущен в массовое производство, и может храниться и при комнатной температуре.

В настоящее время коллектив университета готовится к началу клинических испытаний на людях. Процесс подачи соответствующей заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уже начался. О сроках выпуска потенциальной вакцины ученые пока не говорят. По их словам, обычно испытания на пациентах занимают год и даже больше, но вероятно, что в сложившихся условиях процесс будет ускорен.

Как ранее сообщал Фокус: