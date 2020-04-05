Во Франции проверят эффективность переливания плазмы крови при лечении коронавируса

Медики надеются, что антитела в крови выздоровевших пациентов помогут вылечиться еще больным инфекцией

Во Франции 7 апреля начнутся клинические испытания еще одного метода лечения коронавирусной инфекции COVID-19 — переливания плазмы крови выздоровевших пациентов больным. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на государственную организация Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP), объединяющую больницы Парижа и его пригородов.

"Это клиническое испытание подразумевает переливание плазмы пациентов, излечившихся от COVID-19, которая может передать этот иммунитет тем, кто страдает от заболевания. Плазма тех, кто выздоровел, содержит антитела, которые выработал их организм, и которые могли бы помочь пациентам в острой фазе заболевания победить в борьбе с вирусом", — говорится в заявлении организации.

Забор материала у добровольцев начнется в пунктах сдачи крови в регионах Иль-де-Франс, Гранд Эст и Бургундия - Франш-Конте с 7 апреля. Всего планируется привлечь к участию в программе планируют привлечь 200 доноров, которые побороли инфекцию в течении последних 14 дней.

В клинических испытаниях примут участие 60 больных. Предварительную оценку новому методу лечения французские медики ожидают дать в течении двух-трех недель.

Клинические испытания лечения больных коронавирусом путем переливания плазмы также проводятся в Китае, США и Турции. Например, в марте в КНР выздоровел 100-летний мужчина, которого лечили в том числе и переливанием плазмы.

Плазма крови — жидкая часть крови, которая в том числе концентрирует антитела после болезни. Ее переливание также использовалось при лечении других инфекционных щаболеваний, например лихорадки Эбола.

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