Рада разрешила лечить от коронавируса незарегистрированными препаратами. Но есть условие

Такие препараты должны быть рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля

Верховная Рада разрешила применять для лечения COVID-19 незарегистрированные лекарственные препараты при одном условии.

Законопроект №3268 без обсуждения поддержали 312 народных депутатов.

Такие препараты могут применять, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

Также могут использоваться лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения (off label), если они рекомендованы этими странами.

Порядок назначения и применения этих лекарственных средств установит Минздрав.

Закон будет действителен в течение трех месяцев.

Ранее фармацевтическая компания "Дарница" сообщила, что готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорихина при условии госзаказа на препарат и "активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов" (Госэкспертцентр при МОЗ и сам Минздрав).

Также глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщал, что Украина ведет переговоры с Индией о поставке препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин/хлорихин.

Именно такие препараты рекламировал президент США Дональд Трамп, и именно о них эксперты из Китая писали, что лекарство имеет смертельные побочные эффекты.

В то же время в штате Нью-Джерси (США) одна из пациенток, заразившаяся коронавирусом COVID-19, пошла на поправку после того, как прошла курс препарата гидроксихлорохина. Об успехи в применении препарата говорили и ученые из Франции.

Сейчас Университет штата Миннесота (США) собирается провести испытание для лечения 1500 человек с помощью гидроксихлорохина. Исследование основывается на лабораторных экспериментах в Китае, которые показали, что гидроксихлорохин ингибирует инфекцию.

Фокус рассказывал, что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 30 марта число зараженных в мире превысило 700 тысяч. 34 тыс. человек умерли.