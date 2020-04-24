На 25% меньше. На Земле с 1990 года сокращается численность насекомых

Ученые проанализировали 166 долгосрочных исследований, чтобы определить темпы и масштабы потерь

Ученые выяснили, что глобальная численность насекомых на Земле снизилась почти на 25% за последние 30 лет, особенно в Европе. Об этом сообщает The Guardian.

Анализ объединил данные из 166 долгосрочных исследований и показал, что некоторые виды насекомых смогли противостоять общей тенденции. Так, количество пресноводных насекомых увеличивается на 11% каждое десятилетие после очистки загрязненных рек и озер. Но эта группа составляет всего около 10% от всех видов насекомых и не опыляет посевы.

Также исследователи подчеркнули, что проблема сокращения насекомых почти не исследована в Южной Америке, Южной Азии и Африке. Но быстрое сокращение их мест обитания в результате сельского хозяйства и урбанизации, приведет к значительным потерям в этих регионах.

На сегодняшний день насекомые являются самым разнообразным и многочисленным видом, превышающим человечество в 17 раз. Насекомые являются важной частью экосистем, от которых зависит человечество. Они опыляют растения, являются пищей для других существ и перерабатывают природные отходы.

"Безусловно, эти 25% вызывают беспокойство. Это на четверть меньше насекомых, чем когда я был ребенком. Люди всегда должны помнить, что мы действительно сильно зависим от насекомых в вопросах питания", – говорит руководитель исследования Немецкого центра интегративных исследований в области биоразнообразия (IDIV) Лейпцигского университета Роэл ван Клинк.

Новое исследование также показало, что скорость сокращения численности насекомых меняется с течением времени.

"Кажется, что ситуация в Европе сейчас ухудшается – это поражает и шокирует. Но почему это происходит, мы не знаем", – сказал ван Клинк.

Он добавил, что спад выравнивается в Северной Америке, но недостаточно сильно. Данных из других частей мира достаточно скудные для анализа ситуации.

"Но мы знаем, что расширение городов вредно для насекомых. Это происходит в Восточной Азии и Африке в быстрых темпах. В Южной Америке происходит разрушение Амазонки. Нет никаких сомнений в том, что это вредно для насекомых и всех других животных. Но у нас просто нет данных об этом", – говорит исследователь.

Также ван Клинк отмечает, что насекомые живут в природных заповедниках лишь немного лучше, чем за пределами охраняемых территорий.

"Нас это очень шокировало, это означает, что что-то идет не так", – отмечает ученый.

Исследователи предполагают, что сокращение количества насекомых обусловлено разрушением их среды обитания, пестицидами и световым загрязнением. Влияние климатического кризиса пока не рассматривалось. Ван Клинк говорит, что погодные изменения могут нанести вред одному виду насекомых и увеличить другой.

"У нас определенно есть много причин для беспокойства, но я не думаю, что уже слишком поздно для ответных мер. Увеличение пресноводных видов вселяет надежду на то, что если мы правильно изменим законы, то сможем переломить эту тенденцию", – подытожил ученый.

Как ранее сообщал Фокус:

В Австралии найдена пара доисторических мух, застывших в янтаре во время спаривания. В Австралии найдена пара доисторических мух, застывших в янтаре во время спаривания.

А во Францию вернулись клопы. Правительство запустило кампанию по борьбе с насекомыми.