Ученые выяснили, почему существует столько разных симптомов COVID-19
2020-04-27 17:52:00
Исследователи предполагают, что ответ кроется в генах
Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что симптомы COVID-19 частично связаны с набором генов. Об этом сообщает The Guardian.
Исследование было основано на данных, собранных с помощью приложения COVID-19 Symptom Tracker, запущенного командой ученых в прошлом месяцев. Ученые получили данные от 2600 близнецов и попытались найти различия в их симптомах COVID-19.
"Идея заключалась в том, чтобы обнаружить сходство симптомов или их отсутствие между однояйцевыми близнецами, и разнояйцевыми. У первых гены совпадают на 100%, а у вторых – лишь на половину. Если в проявлении симптомов есть генетический фактор, то мы увидим большее сходство у однояйцевых близнецов, чем у двойняшек. И это то, что мы увидели в результате", – говорит один из ведущих исследователей, профессор Тим Спектор.
В исследовании, которое еще не прошло рецензирование в научных кругах, учитывались разные факторы, в том числе место жительства близнецов. Так, результаты эксперимента показали, что генетические факторы объясняют примерно 50% различий между симптомами COVID-19 у людей.
В частности, команда обнаружила существенное влияние генов на такие симптомы, как лихорадка, диарея, расстройство сознания и потеря запаха и вкуса. В это же время, хриплый голос, кашель, потеря аппетита, боль в груди и животе не были связаны с генетикой.
"Эта болезнь очень странная, потому что у разных людей она проявляется по-разному, и мы видим, что это не случайно. Все зависит не от того, где вы живете или с кем встречаетесь, а от врожденных факторов", – говорит Спектор.
"Я думаю, что вероятность заразиться и заразиться серьезно, находится под некоторым генетическим контролем", – добавляет эксперт.
Команда исследователей надеется, что полученные результаты помогут ученым выяснить механизмы, с помощью которых COVID-19 воздействует на организм, а также позволят прогнозировать, кто больше подвержен риску заболеть.
Правда, исследование указывает и на другие возможные факторы, так по словам ученого, генетика тесно связана с иммунной системой и микробами в кишечнике.
"Стоит изучить весь этот треугольник из генов, иммунной системы и кишечных микробов", – подытожил исследователь.
Как ранее сообщал Фокус:
- В США расширили список симптомов коронавируса. Симптомы могут появиться на протяжении 2–14 дней после заражения.
- Также ученые говорят, что до 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни. Люди без симптомов, доля которых в общей массе инфицированных может достигать 55-70%, могут еще четыре недели незаметно для окружающих разносить коронавирус.
- А французские дерматологи назвали необычные симптомы коронавируса. Медики отмечают, что в некоторых случаях инфицированные коронавирусом жаловались на внезапное появление болезненных покраснений, крапивницу и псевдообморожения.