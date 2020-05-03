Неожиданные симптомы COVID-19. Врачи нашли сразу пять разновидностей коронавирусной сыпи

2020-05-03 11:46:00

610 5

Несмотря на сделанное открытие, сыпь пока не входит в список симптомов коронавируса

В небольшом исследовании, проведенном испанскими врачами, было названо пять видов сыпи на теле у пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

По словам медиков, сыпь чаще всего появлялась у молодых людей и длилась несколько дней. Нередко сыпь проявлялась, как красные точки на теле, похожие на ветряную оспу.

Но исследователи были крайне удивлены, когда открыли так много разновидностей сыпи у пациентов с COVID-19. Стоит подчеркнуть, что сыпь на данный момент не входит в список симптомов коронавируса.

Так, было зафиксировано много случаев так называемого "пальца Covid" – эта сыпь появлялась на пальцах ног у пациентов с COVID-19 даже если другие симптомы болезни отсутствовали. Но глава исследования доктор Игнасио Гарсия-Доваль заявил, что самой распространенной формой сыпи при COVID-19 была макулопаппилярная сыпь, возвышающаяся над уровнем кожи, что нередко определяется на ощупь. Имеет плоскую или куполообразную поверхность. Она чаще всего появлялась на торсе пациентов.

коронавирусная сыпь, пальцы ног

Коронавирусная сыпь на пальцах ног. Фото: COVID-PIEL STUDY

"Странно было видеть несколько разных высыпаний, и некоторые из них довольно специфичные. Обычно сыпь проявляется после респираторного проявления болезни, поэтому этот симптом не подходит для диагностики COVID-19", – говорит Гарсиа-Доваль.

Он подчеркнул, что все исследуемые пациенты уже находились в больнице и имели респираторные симптомы.

Рецензируемая статья была опубликована в Британском журнале дерматологии. После этого, всех дерматологов Испании попросили поделиться подробностями о пациентах с COVID-19, у которых была обнаружена сыпь за последние две недели. Таких случаев было зафиксировано 375.

Также исследователи разделили коронавирусную сыпь на пять видов:

  • Ассиметричное, похожее на обморожение поражение рук и ног, которое также может зудеть или болеть. Обычно сыпь встречается у более молодых пациентов, длится в среднем 12 дней. Она проявляется на поздних стадиях заболевания и связана с легкими случаями инфекции. Такая сыпь была обнаружена в 19% случаев.
  • Вспышки мелких волдырей, часто зудящих, которые обнаруживаются на туловище и конечностях. Такая сыпь чаще всего наблюдалась у пациентов среднего возраста, длилась около 10 дней и проявлялась раньше других симптомов COVID-19. Была обнаружена в 9% случаев.
  • Розовые или белые рельефные участки на коже, похожие на крапивную сыпь и часто зудящие. В основном сыпь появлялась на теле, но иногда, на ладонях. Была диагностирована в 19% случаев.
  • Макулопаппилярная сыпь – маленькие, плоские и приподнятые красные выпуклости. Они были обнаружены в 47% случаев. Сыпь длилась около 7 дней и проявлялась одновременно с другими симптомами. Но обычно такая сыпь наблюдалась у пациентов с более тяжелым течением болезни.
  • Ливедо (также известный, как некроз) – пятнистая красная или синяя сыпь, у которой сетчатый рисунок. Она является признаком плохого кровообращения и появлялась у пожилых пациентов с тяжелым течением болезни. Сыпь была диагностирована в 6% случаев.

"Актуальность этого исследования заключается не столько в том, чтобы помочь людям самостоятельно диагностировать болезнь, а в том, чтобы помочь нам глубже понять, как инфекция может влиять на людей", – сказал президент Британской ассоциации дерматологов доктор Рут Мерфи.

По словам доктора Майкла Хэда из Университета Саутгемптона, сыпь является хорошо известным побочным эффектом многих вирусных инфекций, включая пневмонию.

"При COVID-19 сыпь и язвы на коже были диагностированы у нескольких процентов госпитализированных пациентов. Мы еще не знаем степени связи болезни с сыпью или точную причину, почему воспаления возникают у некоторых пациентов, но не у всех", – заявил Хэд.

Американская академия дерматологии также составляет список кожных симптомов COVID-19, диагностированных ее членами.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...