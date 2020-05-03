Неожиданные симптомы COVID-19. Врачи нашли сразу пять разновидностей коронавирусной сыпи

Несмотря на сделанное открытие, сыпь пока не входит в список симптомов коронавируса

В небольшом исследовании, проведенном испанскими врачами, было названо пять видов сыпи на теле у пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

По словам медиков, сыпь чаще всего появлялась у молодых людей и длилась несколько дней. Нередко сыпь проявлялась, как красные точки на теле, похожие на ветряную оспу.

Но исследователи были крайне удивлены, когда открыли так много разновидностей сыпи у пациентов с COVID-19. Стоит подчеркнуть, что сыпь на данный момент не входит в список симптомов коронавируса.

Так, было зафиксировано много случаев так называемого "пальца Covid" – эта сыпь появлялась на пальцах ног у пациентов с COVID-19 даже если другие симптомы болезни отсутствовали. Но глава исследования доктор Игнасио Гарсия-Доваль заявил, что самой распространенной формой сыпи при COVID-19 была макулопаппилярная сыпь, возвышающаяся над уровнем кожи, что нередко определяется на ощупь. Имеет плоскую или куполообразную поверхность. Она чаще всего появлялась на торсе пациентов.

Коронавирусная сыпь на пальцах ног. Фото: COVID-PIEL STUDY

"Странно было видеть несколько разных высыпаний, и некоторые из них довольно специфичные. Обычно сыпь проявляется после респираторного проявления болезни, поэтому этот симптом не подходит для диагностики COVID-19", – говорит Гарсиа-Доваль.

Он подчеркнул, что все исследуемые пациенты уже находились в больнице и имели респираторные симптомы.

Рецензируемая статья была опубликована в Британском журнале дерматологии. После этого, всех дерматологов Испании попросили поделиться подробностями о пациентах с COVID-19, у которых была обнаружена сыпь за последние две недели. Таких случаев было зафиксировано 375.

Также исследователи разделили коронавирусную сыпь на пять видов:

Ассиметричное, похожее на обморожение поражение рук и ног, которое также может зудеть или болеть. Обычно сыпь встречается у более молодых пациентов, длится в среднем 12 дней. Она проявляется на поздних стадиях заболевания и связана с легкими случаями инфекции. Такая сыпь была обнаружена в 19% случаев.

Вспышки мелких волдырей, часто зудящих, которые обнаруживаются на туловище и конечностях. Такая сыпь чаще всего наблюдалась у пациентов среднего возраста, длилась около 10 дней и проявлялась раньше других симптомов COVID-19. Была обнаружена в 9% случаев.

Розовые или белые рельефные участки на коже, похожие на крапивную сыпь и часто зудящие. В основном сыпь появлялась на теле, но иногда, на ладонях. Была диагностирована в 19% случаев.

Макулопаппилярная сыпь – маленькие, плоские и приподнятые красные выпуклости. Они были обнаружены в 47% случаев. Сыпь длилась около 7 дней и проявлялась одновременно с другими симптомами. Но обычно такая сыпь наблюдалась у пациентов с более тяжелым течением болезни.

Ливедо (также известный, как некроз) – пятнистая красная или синяя сыпь, у которой сетчатый рисунок. Она является признаком плохого кровообращения и появлялась у пожилых пациентов с тяжелым течением болезни. Сыпь была диагностирована в 6% случаев.

"Актуальность этого исследования заключается не столько в том, чтобы помочь людям самостоятельно диагностировать болезнь, а в том, чтобы помочь нам глубже понять, как инфекция может влиять на людей", – сказал президент Британской ассоциации дерматологов доктор Рут Мерфи.

По словам доктора Майкла Хэда из Университета Саутгемптона, сыпь является хорошо известным побочным эффектом многих вирусных инфекций, включая пневмонию.

"При COVID-19 сыпь и язвы на коже были диагностированы у нескольких процентов госпитализированных пациентов. Мы еще не знаем степени связи болезни с сыпью или точную причину, почему воспаления возникают у некоторых пациентов, но не у всех", – заявил Хэд.

Американская академия дерматологии также составляет список кожных симптомов COVID-19, диагностированных ее членами.

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