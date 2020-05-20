Жизнь во вселенной распространена, но вряд ли разумна, – ученые

Исследователь разработал алгоритм, который позволяет рассчитать шансы наличия жизни на других планетах

Ученые выяснили вероятность того, что жизнь распространена во вселенной, и каковы шансы, что она обладает интеллектом. Об этом сообщает CNet.

Предполагается, что в наблюдаемой вселенной может быть более 10 септиллионов (это 10 000 000 000 000 000 000 000 000) планет. И если какой-либо из этих миров является двойником Земли, то вероятность, что там тоже есть жизнь в девять раз выше, чем вероятность, что они безжизненны и бесплодны.

К такому выводу пришел профессор астрономии Колумбийского университета Дэвид Киппинг. Для расчетов он использовал статистический инструмент под названием Байесовский вывод. Он рассчитал шансы на основе нескольких ключевых предположений и имеющихся данных о жизни во вселенной.

Ученые не знают, как часто жизнь в целом и разумная жизнь в частности появляются, если вообще появляются, в мирах за пределами Земли. На данный момент известно, что жизнь появилась на нашей планете достаточно рано. Но разумная жизнь появилась в самой последней главе биографии Земли.

Возможно, созревание интеллекта – это очень долгий процесс (4 млрд лет), или может это применимо лишь к Земле. Киппинг задался вопросом, как часто жизнь и разумная жизнь будут появляться на нашей планете, если поворачивать время вспять, а затем запускать снова и снова.

Чтобы проанализировать вопрос, ученый придумал четыре возможных ответа: жизнь распространена и часто развивает интеллект; жизнь редка, но часто развивает интеллект; жизнь распространена и редко развивает интеллект; жизнь редка и также редко развивает интеллект.

Киппинг обнаружил, что каждый раз, когда он запускал алгоритм, шансы на то, что жизнь распространена были в девять раз выше, чем шансы на то, что она редко встречается.

"У нас есть довольно серьезное заключение, что жизнь, скорее всего, распространена", – говорит ученый.

При этом, шансы на то, что жизни развивает интеллект, немного отличаются.

"Если мы заново переиграем историю Земли, то появление интеллекта на самом деле несколько маловероятно. Я держу пари, что жизнь распространена, но разумная жизнь может быть редкостью", – заявил Киппинг.

Таким образом, если переносить полученный анализ на вселенную, многие планеты были бы обитаемыми, но их обитатели мало чем отличались бы от бактерий или лишайников на камнях.

Но Киппинг предупреждает, что его работа не должна рассматриваться как доказательство того, что в космосе есть множество инопланетян, потому что мы полагаемся лишь на данные из одного изолированно мира – Земли. Если окажется, что близнецов Земли не так уж и много, это не будет означать отсутствие там жизни.

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