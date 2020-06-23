Грязный воздух и батареи: SETI будет искать для NASA следы внеземной жизни на экзопланетах

NASA впервые выделило грант на поиск техносигнатур на далеких экзопланетах. Следы развитых инопланетных цивилизаций начнет искать проект SETI и сосредоточится на двух из них

Одним из приоритетов NASA и других космических агентств является поиск признаков жизни за пределами Земли. Большую часть времени ученые охотятся за природными биосигнатурами на экзопланетах – газами, такими как метан или кислород. Их наличие может указывать на возможную жизнь, даже такую простейшую как микроорганизмы или растения. Об этом сообщает New Atlas.

Но на например, на Земле самые заметные признаки жизни имеют совсем не естественный характер. Человечество веками закачивало в атмосферу огромное количество загрязняющих веществ, большие участки планеты сверкают искусственным светом. Даже пространство вокруг планеты заполнено спутниками.

Ученые считают, что если наша цивилизация оставляет такие очевидные следы своего существования на планете, то и другие будут оставлять подобные отпечатки. Для обнаружения подобных следов на других планетах NASA финансирует проект Characterizing Atmospheric Technosignatures.

"Техносигнатуры относятся к сигнатурам передовых технологий инопланетян, похожих или более изощренных, чем те, которыми обладает человечество. Такие следы могут включать промышленное загрязнение атмосферы, городские огни, фотоэлектрические элементы (солнечные батареи), мегаструктуры или скопление спутников", – говорит профессор Гарварда Ави Лоб.

Команда говорит, что исследование будет первоначально сосредоточено на двух техносигнатурах: солнечные батареи и загрязнение воздуха. Солнечные панели, например, могут создавать специфическую спектральную сигнатуру, которую телескопы в силах обнаружить при изучении экзопланет.

При поиске загрязняющих веществ, ученые будут уделять основное внимание искусственным газам, которые не встречаются в природе. На Земле таким примером являются хлорфторуглероды, которые раньше широко использовались в аэрозолях и фреоне пока не было установлено, что они разрушают озоновый слой.

Большое расстояние до экзопланет также не станет помехой. В новом проекте данные о техносигнатурах будут собираться в онлайн-библиотеке, которую астрофизики смогут использовать для дальнейшего поиска потенциально обитаемых экзопланет.

"Наша работа будет заключаться в том, чтобы сказать: "В этом диапазоне спектра вы можете увидеть определенные типы загрязняющих веществ, а в этом вы увидите солнечный свет, отраженный от солнечных батарей. Таким образом, астрономы будут знать, где и что искать, если они ищут техносигнатуры", – говорит участник проекта, профессор Университета Рочестера Адам Франк.

Отмечается, что это первый грант SETI от NASA, который был выделен за более чем 30 лет, а также самый первый для поиска техносигнатур, не включая радиоволны.

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