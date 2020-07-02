У новой Motorola Razr будет 48-мегапиксельная камера и поддержка 5G, – СМИ

Ожидается, что сиквел легендарного телефона будет иметь экран диагональю 6,2 дюйма

Новая версия раскладушки Motorola Razr будет поддерживать подключение 5G и будет оснащена 48-мегапиксельной камерой и 6,2-дюймовым экраном, пишет CNet со ссылкой на блогера Эвана Бласса.

Ожидалось, что продолжение возрождения культового телефона появится в Северной Америке уже в сентябре 2020 года. Первое обновление Razr поступило в продажу в феврале 2019-го и стало первым вертикально раскладывающимся смартфоном на рынке.

На данный момент известно, что Motorola Razr будет поддерживать 5G. Это подключение в 10-100 раз быстрее, чем обычное, и, как ожидается, охватит все сферы жизни, от автомобилей с автопилотом до дистанционной хирургии. В итоге 5G охватит все, от сельскохозяйственной техники до камер наблюдений, и, конечно, вашего смартфона.

Эван Бласс заявил, что основная камера телефона будет 48-мегапиксельной, а дополнительная – 20-мегапиксельной. Также смартфон будет иметь 256 ГБ памяти и работать на Android 10.

Новые данные соответствуют предыдущим сообщениям о телефоне. В июне сообщество разработчиков XDA Developers написало, что Razr 2 – неофициальное название гаджета – будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 765 с поддержкой 5G и большей батареей на 2845 мАч, по сравнению с батареей на 2510 мАч, установленной в телефоне 2019 года.

Оригинальный телефон Motorola Razr, выпущенный в 2004 году, был самым продаваемым телефоном всех времен, прежде чем Apple выпустил свой iPhone.

Хотя версию 2019 года оценили за необычный шарнирный механизм, телефон подвергся критике за высокую цену в 1500$ при отсутствии современных характеристик.

Motorola пока не дала официальный комментарий о новом телефоне.

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