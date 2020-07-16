Разработка может найти применение как в биологии, так и в сфере мониторинга окружающей среды.

Инженеры из Вашингтонского университета создали миниатюрную беспроводную камеру, которую можно устанавливать на специальных насекомоподобных роботах или на самих насекомых, в том числе жуков.

Об этом пишет N+1.

Отмечается, что общая масса микроустройства, включающей подвижный блок камеры, две платы, акселерометр, и Bluetooth-приемопередатчик, составляет 248 миллиграммов, а использовавшийся в экспериментах аккумулятор весит еще 450 миллиграммов. Пьезоэлектрический актуатор, на котором закреплена камера позволяет отклонять объектив на 30 градусов в каждую сторону.

В ходе работы над проектом исследователи закрепили камеру на жуках-чернотелках, которых потом выпустили в лаборатории. Камера реагировала на движение и снимала черно-белые кадры с разрешением 160:120 пикселей с частотой до 5 кадров в секунду.

Изображение с камеры передавалось на гаджет с расстояния до 120 метров, а время ее автономной работы составляло от 2 до 6 часов. Также инженеры придумали трехногого робота массой 2,8 грамма и установили миниатюрную камеру на нем. Эти испытания тоже прошли успешно.

Создатели камеры рассчитывают, что разработка может найти применение как в биологии, так и в сфере мониторинга окружающей среды.

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