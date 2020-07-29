Компания Virgin Galactic показала интерьер корабля для космических туристов
В салоне корабля установлены шесть кресел для пассажиров, спроектированные с учетом перегрузок и индивидуальных особенностей пассажиров.
Компания Virgin Galactic впервые показала интерьер корабля VSS Unity, который планируется использовать для космического туризма, пишет РБК.
В салоне корабля установлены шесть кресел для пассажиров, спроектированные с учетом перегрузок и индивидуальных особенностей пассажиров. Каждое кресло оборудовано персональным монитором, на который будут выводиться данные о полете.
В кабине также установлено автоматическое освещение, которое синхронизируется с каждой фазой полета. Для наблюдения за Землей во время полета в кабине есть 12 иллюминаторов.
Корабль также оснащен 16 камерами, которые позволят фиксировать весь полет на фото и видео. Часть фотографий космические туристы получат сразу после приземления, чтобы опубликовать их в соцсетях.
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Как уточняет издание TechCrunch, кресла для туристов созданы из углеродного волокна и алюминия.
Недавно компания Virgin Galactic подписала с NASA соглашение о разработке программы частных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Компания будет находить будущих туристов и тренировать их.
Ранее австралийский астронавт Энди Томас назвал "опасной и тупиковой" технологию, которую Virgin Galactic собирается использовать для туристических экскурсий на орбиту Земли. Для туристических полетов компания разработала космоплан SpaceShipTwo модели VSS Unity. Корабль будет запускаться не с Земли, а с самолета-носителя WhiteKnightTwo на высоте около 15 километров. Во время тестового полета аппарат достиг скорости 2,9 Маха и поднялся на высоту 82,7 километра.