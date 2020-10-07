Песчаных червей пока не видать. Аппарат NASA заснял на Марсе дюны, возрастом миллиард лет

Находка может стать ключом к большему пониманию геологических процессов на Красной планете.

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter заснял на поверхности Марса дюны, возраст которых составляет миллиард лет. Об этом сообщает Cnet.

По словам ученых, новое исследование дюн на Красной планете показывает, какой была погода на поверхности Марса.

Группа ученых под руководством исследователя из Института планетарных наук (PSI) Мэтью Хойнацки обнаружила поля дюн в Долине Маринер – области Марса, известной своими обширными каньонами. Исследователи предполагают, что дюны сохранились на поверхности планеты благодаря литификации – геологическому процессу, который превращает отложения в горные породы.

"Основываясь на взаимосвязи месторождения дюн с другими геологическими образованиями и современным темпом эрозии, мы оцениваем их возраст примерно в миллиард лет", – говорит Хойнацки.

На изображении, полученном камерой HiRise, показаны некоторые из этих окаменевших дюн, которые представляют из себя своеобразные капсулы времени.

Найденные дюны имеют сходство с нынешними образованиями на Марсе, что дает ученым ключ к разгадке атмосферных условий на планете.

"Из-за размера и расположения древних дюн, которые не сильно отличаются от современных эквивалентов, мы предполагаем, что климат и атмосферное давление остаются неизменными на Марсе как минимум последние миллиард лет", – отметил ученый.

Исследование добавляет недостающие детали в понимание геологической истории Марса. Хотя сейчас Марс и является сухим, безжизненным миром, недавние исследования показывают, что под льдом на южном полюсе планеты могут скрываться соленые озера.

Теперь же обнаруженные дюны говорят ученым о том, что и миллиард лет назад на Марсе преобладала ветренная погода.