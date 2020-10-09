Названы даты начала предзаказов iPhone 12

"Яблочные" блогеры пишут, что предзаказать новый iPhone 12 можно будет уже 16 октября.

Пользователь Twitter с ником "The Apple Bizz", который специализируется на "яблочной" продукции, 9 октября сделал пост, в котором сообщил предположительные даты начала продаж новых моделей iPhone 12. Информацию он, в своб очередь, получил из публикации пользователя "Kang" в китайской соцсети Weibo.

"The Apple Bizz" сообщил, что предзаказ на iPhone12 и iPhone12Pro стартует уже с 16 октября, а доставлять их будут с 23 октября.

iPhone12mini можно будет заказать 6 ноября, а в службу доставки его передадут через неделю, 13 ноября.

А предзаказы на iPhone12ProMax стартуют 13 ноября. Отправлять заказавшим их начнут с 20 ноября.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что новый iPhone могут показать 13 октября. На презентации Apple 15 сентября впервые за 9 лет не показали нового iPhone, однако были продемонстрированы новые часы Apple Watch и планшеты iPad.