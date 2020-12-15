Россия завершает испытания вакцины от коронавируса для домашних животных и норок

Вакцина сосредоточена на кроликах, кошках, норках и других животных.

В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19 для домашних животных и норок. Об этом сообщает Reuters.

Вакцина может помочь меховой промышленности, которая пережила серьезное потрясение. Недавно несколько крупнейших мировых производителей норок были вынуждены уничтожить миллионы животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Опасность заключалась в том, что вирус у животных мог мутировать и передаться снова людям.

Вакцина Федерального центра охраны здоровья животных России сосредоточена на кроликах, кошках, норках и других животных.

Клинические испытания должны завершиться в январе 2021 года, а в феврале начнется процедура одобрения со стороны регулирующих органов, говорит официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Вакцина, вероятно, будет представлять интерес для фермеров, выращивающих норку по всему миру.

Несмотря на то, что вакцина от COVID-19 для животных не первая в списке, она может защитить уязвимые популяции и предотвратить последующие мутации вируса.

Норки являются наиболее разводимыми животными в мире и самыми восприимчивыми к коронавирусу. Ситуация ухудшается на фермах, где они содержатся в большом количества в непосредственной близости друг от друга. Вспышки COVID-19 разошлись по всем миру, а в некоторых случаях передались людям, вызывая опасные мутации.

В Европе, Франции, Ирландии, Нидерландах и Дании ввели выбраковку, чтобы сдержать передачу вируса среди норок и предотвратить распространение среди людей.

В Дании премьер-министр приказал уничтожить все поголовье норок, которое насчитывало 17 млн животных. Ученые полагают, что распространение вируса среди животных в стране удалось остановить, но массовое "восстание из могил" датских норок поставило под угрозу местные источники воды. Дело в том, что тушки убитых животных закопали неглубоко, и в результате образования в них животных газов, тела поднялись на поверхность.

Таким образом, новость о российской вакцине дает надежду меховой промышленности. В результате недавних событий, как минимум, два ведущих производителя из Нидерландов и Дании прекратили работу, возможно, навсегда. Дальнейшая отбраковка в Европе может сыграть на руку производству в Китае, который уже является крупным поставщиком. Пока неясно, как пандемия коронавируса повлияла на китайских норок.