Укрзализныця заключила первый контракт с частным оператором на железной дороге

В рамках эксперимента "Украинская локомотивостроительная компания" получила возможность курсировать на западе Украины.

В зависимости от результатов эксперимента будет принято решение о судьбе дальнейшего внедрения частной тяги, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы продолжаем постепенно двигаться к реализации эксперимента по допуску субъектов частной тяги на железную дорогу. УЗ уже заключила первый договор с первым участником этого экспериментального проекта – Украинской локомотивостроительной компанией. … Это также одна из обязанностей Украины согласно Ассоциации с ЕС", — пояснил министр Владислав Криклий.

Допуск частной тяги позволят уменьшить дефицит тяги, который есть на железной дороге. Во многих европейских странах используют практику, когда правлением железной дорогой занимается государственный оператор, а пассажирскими перевозками занимается частная компания.

Согласно контракту, компания будет допущена к курсированию на таких маршрутах:

Стрый – Ивано-Франковск

Тернополь – Шепетовка

Шепетовка – Калиновка 1

Староконстантинов 2 – Гречаны

Староконстантинов 1 – Гречаны

Староконстантинов 2 – Калиновка

Староконстантинов 1 – Калиновка

Гусятин – Ярмолинцы – Гречаны

Каменец-Подольский – Гуменцы – Балин – Дунаевцы – Ярмолинцы – Гречаны

Сосновка – Коростень

Сокаль – Клепаров

Украинская локомотивостроительная компания основана в 2016 году, ее основателями являются Александр Слюсарчук, Павел Тищенко, Владимир Витницкий и Вячесав Якубовский. Все они так или иначе связаны с политикой. Статутный капитал компании составляет более 114 млн гривен — YouControl

Напомним, что УЗ запустит два поезда с юго-востока на запад.

В поездах "Интерсити+" появилась возможность заказывать бизнес-ланчи.

Ранее также сообщалось, что УЗ также планирует заключать договора с местными властями для пригородного сообщения.