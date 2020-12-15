Нет договора — нет электрички. В Укрзализныце анонсировали изменения в пригородном сообщении

Для улучшения качества услуг УЗ планируют заключать публичные договора с крупными компаниями и местной властью.

Для компании пригородное сообщение является самым убыточным направлением, сообщают на сайте УЗ.

Поэтому в компании планируют изменить подход к организации пригородного сообщения. "Есть договор – есть электричка и качественный сервис, нет договора – будем обслуживать по остаточному принципу. Другого варианта влияния на местные власти у нас практически нет.", — заявил глава правления Владимир Жмак.

По словам главы УЗ, народные депутаты постоянно требуют от компании запуска новых пригородных маршрутов, но дело в том, что УЗ никто не возмещает убытки за такие маршруты. К примеру, Министерство образования задолжало уже более 1 млрд гривен.

Также в Укрзализныце планируют усилить борьбу с безбилетным проездом на пригородных маршрутах. Для этого будут увеличивать количество контроллеров в поездах и турникетов на станциях.

Жмак также отметил, что компания не повышает сама стоимость билетов для пассажиров, кампания может только давать свои предложения министерству инфраструктуры.

Напомним, что в поездах "Интерсити+" появилась возможность заказывать бизнес-ланчи.

А УЗ планирует повышать тарифы для пассажиров в следующем году на 2% в месяц.

Ранее также сообщалось, что в прифронтовую Авдеевку начал ходить прямой поезд из Киева.