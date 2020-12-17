Укрзализныця запустит еще два новых поезда с юго-востока на запад

Поезда будут курсировать через день и помогут жителям юго-восточных регионов добраться до западноукраинских курортов.

С 24 декабря Укрзализныця запускает поезда №5/6 Ужгород — Херсон и №149/150 Харьков — Ворохта, которые будут курсировать через день. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд №5/6 Ужгород — Херсон выезжает из Ужгорода в 16:21 и прибывает в Херсон в 13:59. В обратном направлении отправление из Херсона в 15:10 и прибытие в Ужгород в 13:11. Предусмотрены остановки на станциях Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.

Поезд №149/150 Харьков — Полтава — Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление в 13:51 и прибытие в Харьков в 13:20. Благодаря этому поезда можно добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Ранее также сообщалось, что в прифронтовую Авдеевку начал ходить прямой поезд из Киева.

Напомним, что в поездах "Интерсити+" появилась возможность заказывать бизнес-ланчи.

А УЗ планирует повышать тарифы для пассажиров в следующем году на 2% в месяц.