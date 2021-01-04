Samsung презентует новую линейку смартфонов Galaxy S21 в январе

Бренд покажет флагман с изогнутым экраном, новые наушники и смарт-брелок.

Samsung перенесла презентацию своих новинок на январь, о чем сообщила на своем официальном ресурсе. Обычно, компания проводит такие мероприятия в феврале или марте. Но в этом году была выбрана дата 14 января. Как раз в это время будет проходить выставка электроники CES 2021.

Мероприятие пройдет в онлайне в 17-00 по киевскому времени. Девизом в этом году стала фраза "Welcome the Everyday Epic" ("Добро пожаловать в повседневную эпопею"). Ивент будет транслироваться в прямом эфире на сайте компании, а также на ее официальном YouTube-канале.

[ + – ] Официальные рендеры новых смартфонов Samsung Фото: Samsung

На данный момент известно, что южнокорейский производитель намерен представить на суд публики три новые модели S21, S21 Plus, S21 Ultra. Последний флагман, S21 Ultra, будет оснащен мощной камерой на 108 Мп с двумя 12-Мп сенсорами, дисплеем с диагональю 6,8 дюймов, разрешением QHD+ и частотой обновления — 120 Гц, стилусом S-Pen.

Что касается Galaxy S21, то он получит 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон Galaxy S21 Plus похвастает диагональю своего AMOLED-дисплея в 6,7 дюймов. Разрешение и частота обновления такие же, как у Galaxy S21. Обе новинки получат основную 64-Мп камеру с двумя 12-Мп датчиками. Все три аппарата будут работать на базе чипа Exynos 2100 собственного производства Samsung, а модели, которые будут продаваться на североамериканском рынке, оснастят процессорами Snapdragon 888. Согласно предварительным данным, телефоны поступят в продажу в конце января. Цены не известны.

[ + – ] Приблизительно так будут выглядеть новые наушники от Samsung Фото: Samsung

Кроме смартфонов бренд представит беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, которые уже успели окрестить "конкурентами" Apple AirPods Pro. Как и модель старшего поколения, они будет иметь в комплекте футляры для беспроводной зарядки в трёх цветовых решениях. Их конкретные технические характеристики не сообщаются, но в СМИ просочилась информация о том, что их функция активного шумоподавления будет работать еще более эффективно, а также предусмотрена поддержка технологии "пространственного аудио".

Остается лишь гадать, будет ли показан 14 января трекер Galaxy SmartTag, позволяющий отслеживать небольшие, но важные предметы, типа кошелька, паспорта, прав, ключей. По слухам, аксессуар таки покажут. Стоить он будет от $20 до $30.

Напомним: ранее мы сообщали, что Samsung создаст смартфон с исчезающей фронтальной камерой.