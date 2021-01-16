Итальянские дизайнеры создали яхту на солнечной энергии: цена вопроса 24 млн евро

При необходимости, судно может передвигаться по песку и грязи.

Итальянская компания Lazzarini Design Studio разработала концепт яхты, которая может передвигаться и по мелководью, песку и грязи. Новинка получила название Pagurus, что в переводе с латыни означает "краб".

Особенностью Pagurus является и то, что она работает на солнечной энергии, передает newatlas.com.

Модель выполнена в форме катамарана. Она оснащена специальными выдвижными цилиндрами, благодаря которым ей не страшны мелководье, ил и песок — по таким поверхностям "краб" сможет с легкостью передвигаться.

[ + – ] Яхта-краб Pagurus и ее возможности

Корпус судна выполнен из стали и карбона. В движение яхту приводят 4 электродвигателя, заряжающиеся от солнечных панелей панели. Предусмотрены и 2 дизельных мотора — на всякий случай. При отсутствии достаточного солнечного света, аккумуляторы подзаряжаются во время движения с помощью винтовых цилиндров, опущенных в воду.

[ + – ] Новая яхта от итальянской студии Lazzarini Design Studio Фото: Lazzarini Design Studio

Характеристики новинки таковы: максимальная скорость — 25 узлов (46,3 км/ч), крейсерская скорость — 18 узлов (33,3 км/ч), скорость на суше — 20 км/ч, максимальная — до 35 км/ч. Суммарная мощность 6-ти двигателей составляет 3540 л.с. Вес судна — 53 тыс. кг, водоизмещение — 52 тыс. кг, размеры катамарана 25 х 9,2 х 5,2 м.

[ + – ] Технические характеристики яхты-краба Фото: Lazzarini Design Studio

Максимальное количество пассажиров — 8 человек, учитывая, что экипаж состоит из 4-х экспертов. В каждом из двух корпусов катамарана имеется по 3 каюты.

Руководитель студии Lazzarini Design Studio Пьерпаоло Лаццарини говорит, что стоимость яхты в базовой комплектации составит 24 млн евро.

[ + – ] Схематическое изображение яхты "в разрезе" Фото: Lazzarini Design Studio

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