Asus не будет выпускать смартфон ROG Phone 4 из-за суеверий

Модель нового поколения получил маркировку "5".

Блогер @stufflistings опубликовал в Twitter снимок задней панели нового Asus ROG Phone, выход которого на рынок должен состояться в первом квартале 2021 года. Если на фото изображено подлинное устройство, то видно, что следующая серия получила не 4-й порядковый номер, а 5-й.

Выходит, что вслед за ROG Phone 3 компания представит нам ROG Phone 5. Но это вовсе не означает, что 4-й серии не будет. Просто она получит маркировку "5". А все потому, что дальневосточные производители весьма суеверны, и часто-густо пропускают 4-ые серии. Дело в том, что в ряде стран и культур Дальнего Востока слово "четыре" при прочтении звучит похоже на слово "смерть". И чтобы не обрекать новинку "на погибель", ей не станут присваивать "смертельный" номер.

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Что качается технических характеристик, новый флагман оснастят чипсетом Snapdragon 888, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц или даже выше, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 или 65 Вт и тройной основной камерой.

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Как мы уже говорили выше, модель поступит в продажу совсем скоро, но о цене пока ничего не известно.

Напомним, что Asus ROG Phone 3, наряду с другими устройствами, был удостоен звания лучшего смартфона 2020, согласно экспертной оценке и получил награду CES 2021 Innovation Awards.