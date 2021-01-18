Asus не випускатиме смартфон ROG Phone 4 через забобони

Модель нового покоління отримав маркування "5".

Блогер @stufflistings опублікував в Twitter знімок задньої панелі нового Asus ROG Phone, вихід якого на ринок повинен відбутися в першому кварталі 2021 року. Якщо на фото зображено справжній пристрій, то видно, що наступна серія отримала не 4-й порядковий номер, а 5-й.

Виходить, що слідом за ROG Phone 3 компанія представить нам ROG Phone 5. Але це зовсім не означає, що 4-й серії не буде. Просто вона отримає маркування "5". А все тому, що далекосхідні виробники вельми забобонні, і часто-густо пропускають 4-ті серії. Справа в тому, що в ряді країн і культур Далекого Сходу слово "чотири" при прочитанні звучить схоже на слово "смерть". І щоб не прирікати новинку "на смерть", їй не стануть привласнювати "смертельний" номер.

[ + – ] Фото майбутнього флагмана Asus вже потрапило в Мережу Фото: twitter.com

Що стосується технічних характеристик, новий флагман оснастять чіпсетом Snapdragon 888, AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц або навіть вище, акумулятором ємністю 6000 мАг, а також підтримкою швидкої зарядки потужністю 60 або 65 Вт і потрійною основною камерою.

[ + – ] Користувач @stufflistings розсекретив новинку Asus

Як ми вже говорили вище, модель надійде в продаж зовсім скоро, але про ціну поки нічого не відомо.

Нагадаємо, що Asus ROG Phone 3, поряд з іншими пристроями, отримав звання кращого смартфона 2020, згідно з експертною оцінкою і отримав нагороду CES 2 021 Innovation Awards.