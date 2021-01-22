Камеры МКС "поймали" редкие явления над поверхностью Земли (видео)

Оба этих явления длятся всего несколько миллисекунд.

Природные явления, которые невозможно увидеть с земли, сняли камеры Международной космической станции (МКС), а видео Европейское космическое агентство уже опубликовало в сети.

На записи видно, как над поверхностью Земли происходит вспышка, а затем атмосферу рассекает синий световой столб. Такая вспышка имеет форму конуса диаметром в несколько сотен километров, и называется "эльф". Она появляется в верхней части грозового облака. А светящиеся потоки света, которые "выстреливают" вверх из центра грозового облака, носят название "синяя струя". Их свечение постепенно угасает на высоте около 50 километров.

По словам специалистов, оба этих явления – очень редкие, а их продолжительность – всего несколько миллисекунд.

[ + – ]

Напомним, на борту Международной космической станции вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ". Она уже ломалась в октябре и декабре 2020 года. В "Роскосмосе" пояснили, что происшествие является "особенностью работы системы", и что в ближайшее время планируется ее включение.

К тому же недавно у россиян на борту МКС закончилась еда, но их накормили американцы: российские космонавты получили от американских коллег 13 контейнеров с рационами питания.